L' accordo di Malta | i migranti soccorsi da navi statali verranno sbarcati nel Paese dello

Conte : ‘accordo con Malta risultato storico’ - Salvini risponde : ‘Sembra una presa in giro’ : Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, in una recente intervista a Sky Tg24, si è detto molto soddisfatto dell’accordo trovato con Malta sul tema dell’immigrazione. ‘E’ un risultato storico e tutti dovrebbero essere soddisfatti’. Il premier ha inoltre rimarcato la volontà di combattere l' immigrazione clandestina, attraverso delle giuste politiche, ma sempre nel rispetto delle vite umane visto che, chi viene qui dalla Libia a bordo di un ...

Migranti - ecco tutto quello che non torna dell’accordo di Malta : È su base volontaria, riguarda solo i Migranti salvati in mare, non affronta lo scoglio dei rimpatri, e nemmeno quello delle operazioni della guardia costiera libica che riporta i Migranti in porti “non sicuri”: sebbene l’accordo di Malta sia un passo avanti, i dubbi sono molti. E la paura che tutto si possa arenare di nuovo, e fare il gioco di Salvini, pure.Continua a leggere

L’accordo di Malta e le politiche migratorie europee - è vera svolta? : È lecito chiedersi se sia giusta l’enfasi che ha accolto l’accordo sulle politiche migratorie raggiunto a Malta tra i ministri dell’Interno di Italia, Malta, Francia e Germania. Prima di entrare nel merito è utile richiamare alcuni elementi di contesto.Il numero dei cittadini stranieri sbarcati in Italia nel 2019, con l’estate ormai archiviata, è di 6.839. Se paragonato al numero degli arrivi nel 2017 ...

MIGRANTI/ L'accordo di Malta non esiste - e c'è chi lo scambia per Dublino - : Il cosiddetto "accordo di Malta" è un bluff: i giornali ne parlano però nessuno ha visto il testo. È solo un vertice da cui l'Italia esce sconfitta

Sarà difficile sanzionare i Paesi contrari all'accordo sui migranti di Malta : difficile, se non impossibile, che chi tra i Paesi Ue non accetterà o neppure darà segno di prendere in considerazione l'accordo di ieri a Malta sulla questione migranti si ritrovi poi gravato di sanzioni. Lo si è ipotizzato ieri, lo si è detto - anche con enfasi, sebbene misurata e contenuta - in conferenza stampa dopo il minivertice dei ministri dell'Interno di Italia, Francia, Germania e della stessa ...

Migranti - nell’accordo di Malta la stretta sulle navi umanitarie : Le nuove regole ricalcano il codice Minniti. Via le supermulte previste dal decreto sicurezza. Ma le Ong non dovranno ostacolare i soccorsi delle Guardie costiere, inclusa quella libica

accordo Malta - Salvini : "Fregatura" | Conte : "Invidioso - passo storico" : Matteo Salvini contro l’Accordo di Malta sui migranti. In una nota il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno spiega: in un anno di governo ho ridotto gli sbarchi del 75%, in un solo mese di Pd-M5S gli arrivi sono aumentati. Questi sono fatti, mentre l'Accordo di Malta è l'ennesima promessa dell'Europa. Tante parole ma fatti zero". Migranti, raggiunto Accordo per documento ...

accordo a Malta sui migranti. Lamorgese : un primo passo concreto : Trovato un Accordo sulla redistribuzione dei migranti che arrivano in Europa. Nel vertice de La Valletta, tra i ministri degli Interni di Italia, Francia, Germania e Malta, sotto l'egida della Commissione Ue e della presidenza finlandese di turno, si è raggiunta l'intesa che prevede un meccanismo di redistribuzione dei migranti soccorsi in mare e sbarcati, con tempi rapidissimi, al massimo 4 settimane; inoltre, una volta redistribuiti i migranti ...

Immigrazione - la leghista smaschera il Patto di Malta : "Le Figaro scrive che l'accordo è revocabile" : "Ma come? Le Figaro dice chiaramente che l'accordo di Malta è revocabile non appena si rendessero conto che i migranti sono troppi! Giuseppe Conte, ma che bufala è questo accordo? Un inganno per tenerci buoni? Ha ragione Matteo Salvini a non fidarsi di Macron". A mettere in luce tutti i rischi circa

Vertice Malta migranti : rotazione volontaria porti - cosa contiene l’accordo : Vertice Malta migranti: rotazione volontaria porti, cosa contiene l’accordo Passi in avanti nella politica migratoria comunitaria. Il ministro dell’Interno Lamorgese si è definita soddisfatta del Vertice di Malta sui migranti, al quale hanno partecipato Italia, Malta, Francia e Germania. Stando all’accordo – che dovrà essere sottoposto agli altri Paesi dell’Unione -, si procederà a una rotazione su base ...

Migranti : Casarini - 'ok accordo Malta ma serve cambiare approccio su Libia' (2) : (AdnKronos) - "E si concretizza nell'impedire alle persone di fuggire da situazioni di guerra e gravi violazioni di diritti umani prosegue ancora Luca Casarini - La cosiddetta guardia è al centro di indagini internazionali perché i suoi legami con gli smuggler (i trafficanti di esseri umani ndr) son

Migranti : Casarini - 'ok accordo Malta ma serve cambiare approccio su Libia' (3) : (AdnKronos) - Poi, per quanto riguarda le ong, Casarini dice: "Vogliono che non andiamo più in mare a soccorrere chi ha bisogno. Bene, lo facessero loro, ripristinando operazioni come Mare nostrum e salvando vite umane come ogni paese che si dice civile dovrebbe fare". "Aprano canali di ingresso leg

Casarini promuove a metà accordo Malta : "Cambiare approccio su Libia" : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) - Per Luca Casarini, uno dei capimissione di Mediterranea Saving Humans, l'accordo di Malta sulla ripartizione dei migranti in Europa è una 'promozione' ma con riserva. Casarini, che si trovava a bordo della nave Mare Jonio, ancora sotto sequestro

Migranti : Open Arms - 'accordo Malta? Passo positivo ma stop accordi con Libia' : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - "Diciamo che è presto per dirlo. Sicuramente un Passo positivo che si sia avviata discussione e che si cerchino soluzioni strutturali. Però preoccupante che si confermino accordi con Libia e appoggio Guardia Costiera libica". Così Veronica Alfonsi, la portavoce di Open