La strada di Casa 2 | Terza Puntata | Irene si è Tolta la Vita!

Fonte : uominiedonnenews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Ladi2,: una verità scioccante susi fa, anche se non convince davvero Lorenzo. Intanto i guai sono in vista anche per Federico e per Gloria, che accusano problemi di salute seri. Le anticipazioni dellade Ladisono davvero sconvolgenti. Infatti tra i tanti colpi di scena che caratterizzano questa nuova, ce n’è anche uno legato alla scomparsa di. Il mistero sembra essere quasi risolto grazie al commissario Leonardi. Ma è davvero tutto come sembra? Ladi2, dove eravamo rimasti Lorenzo viene arrestato in quanto unico sospettato della sparizione di. Tutti riferiscono che la ragazza non aveva alcun dubbio sul suo matrimonio quindi non può essere fuggita. Viola però fa una testimonianza che cambia la situazione, dichiarando di aver vistonei pressi di una farmacia notturna poco ...

juventusfc : ?? @bonucci_leo19: 'Non è nel DNA della Juve pensare di pareggiare una partita ancora prima di giocarla. Noi vogliam… - gennaromigliore : Per costruire una nuova strada ci vuole coraggio e visione. Oggi possiamo provarci ancora. Forti delle nostre idee… - tizianapiscope1 : RT @MunaronLuisella: ABBANDONATA PER STRADA, PASTORE TEDESCO DI 6 MESI CERCA CASA – FOTO – -