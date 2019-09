La stella cadente di Di Maio | 70 senatori firmano perché se ne vada

Fonte : wired

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Ha avuto una spiacevole sorpresa Luigi Di, mentre si trovava a New York per seguire l’Assemblea generale dell’Onu. Dall’Italia una settantina dipentati ha firmato un documento in cui, di fatto, fa capire di non poterne più del loro leader. Una fronda importante numericamente, ma anche in termini di peso politico. Tra i firmatari, infatti, ci sono figure storiche pentate come Barbara Lezzi, Nicola Morra, Alberto Airola, Mario Giarrusso. La fronda chiede che sia votare su Rousseau per mettere mano ad alcuni punti dello statuto del Movimento, in particolare quello relativo al capo politico e ai suoi poteri. Nel dettaglio, si propone di sostituire la figura unica di leader con un direttorio di 10 persone, di cui facciano parte anche i capigruppo M5s di Camera e Senato, oltre che Beppe Grillo. Foto Cecilia Fabiano / LaPress Di, da New York, ha provato a ...

