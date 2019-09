La sconfitta del Napoli sulla prima pagina del Corriere dello Sport

WTA Wuhan – Kuznetsova agli ottavi di finale : Hsieh sconfitta al tie-break del secondo set : Svetlana Kuznetsova accede agli ottavi di finale del WTA di Wuhan: la tennista russa supera in due set Su-Wei Hsieh Svetlana Kuznetsova stacca il pass per gli ottavi di finale del WTA di Wuhan. La tennista russa, attuale numero 69 del ranking mondiale femminile, si è imposta sulla cinese Su-Wei Hsieh (numero 32 WTA). Kuznetsova, dopo 1 ora e 31 minuti di gioco, ha avuto ragione della giocatrice di casa con il punteggio di 2-6 / 6-7 ...

Baseball - Preolimpico 2019 : Italia - tra squalifiche del post Spagna e sconfitta con l’Olanda il sogno Tokyo 2020 finisce qui : finisce malissimo l’avventura dell’Italia al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Adesso è ufficiale: gli azzurri non saranno in Giappone, perché svanisce anche l’ultima possibilità di qualificarsi di fronte alla sconfitta subita per mano dell’Olanda con il punteggio di 3-8. Gli olandesi, con la vittoria contemporanea di Israele per 11-1 sul Sudafrica, vanno dunque al torneo finale di qualificazione che ...

Serie BKT quarta giornata prima sconfitta stagionale del Crotone di fronte ad un avversario mediocre. Difesa pitagorica sotto accusa : Cremonese 2 Crotone 1 Marcatori: Ceravolo 21°, Zanellato 27°, Palombi 41° Cremonese (3-5-2): Agazzi, Bianchetti, Claiton, Caracciolo, Mogos,

Bridge - Mondiali 2019 : due brillanti vittorie dell’Italia - poi arriva la sconfitta con onore di fronte a USA 1 : A Wuhan, in Cina, si sono conclusi anche i tre turni di oggi, dal 9° al 12°, dei Mondiali di Bridge 2019, che si suddividono nelle leggendarie Bermuda Bowl (gli assoluti), nella Venice Cup (i femminili), nel d’Orsi Trophy (i senior) e nel Mixed Teams. Per quel che riguarda le Bermuda Bowl, l’Italia si comporta bene e riesce a stabilizzarsi in sesta posizione a un’incollatura dalla Cina, oltre che, per il momento, in una ...

WTA Zhanghzhou – Svitolina in rimonta : Putintseva sconfitta al tie-break del terzo set : Elina Svitolina accede ai quarti di finale del WTA di Zhengzhou: la tennista ucraina rischia il ko al tie-break del terzo set, poi rimonta e batte Putintseva Servono 2 ore e 35 minuti ad Elina Svitolina per staccare il pass che le concede l’accesso ai quarti di finale del WTA di Zhengzhou. La numero 3 al mondo è stata costretta a rimontare per ben due volte Yulia Putintseva, trovandosi prima sotto di un set e successivamente in svantaggio ...

Baseball - Europei 2019 : quarto successo per l’Italia! Spagna sconfitta 13-3 - domani l’ultima sfida della fase a gironi : Prosegue con un successo il cammino della Nazionale italiana di Baseball agli Europei 2019, con la Selezione del Bel Paese che in quel di Bonn (Germania) sconfigge anche la Spagna per 13-3, ipotecando di fatto il primo posto nel gruppo B. Avvio di gara in favore degli azzurri, che riescono a sbloccare la situazione già nel primo inning, a seguito del fuoricampo da due punti di Chris Colabello, che porta in casa base anche John Andreoli, autore ...

Europei Volley 2019 – Back to back della Serbia : è ancora oro! Turchia sconfitta al quinto set in finale : La Serbia si riconferma campione d’Europa: Tijana Boskovic trascina le compagne alla vittoria sulla Turchia arrivata al quinto set La Serbia vince la finale degli Europei di Volley 2019 e si riconferma campione d’Europa. La formazione est europea, trascinata dalla talentuosa Tijana Boskovic, vince la medaglia d’oro battendo nella finalissima del torneo la Turchia, arresasi solo al tie-break finale (21-25, 25-21, 25-21, ...

Video/ Italia Serbia - 77-92 - : highlights del match. Prima sconfitta azzurra - basket - : Video Italia Serbia , 77-92,: highlights della partita di basket, valida per la fase a gironi del Mondiale in Cina. Azzurri qualificati al 2turno.

Ciliverghe - sconfitta di misura in casa del Crema : tabellino - commento e dichiarazioni : Crema – Ciliverghe 1-0 Crema (3-5-2): Zanellato; Grea, De Angeli, Palla (43’ st Campisi); Kouadio, Pignat, Porcari (33’ st Gomez), Fusi, Giosu; Fall (43’ st Baggi), Pagano (48’ st Ferrari). A disp.: Trapani, Stringa, Corna, Ruscitto, Missaglia. All.: Tacchinardi. Ciliverghe (4-3-1-2): Valtorta; Sanni, Avesani (16’ st Licini), Minelli, Menni; Mozzanica, Miglio (10’ st Ait Bakrim), Comotti (37’ st Vignali); Franzoni; Confalonieri (16’ st ...

Risultati Bundesliga – Vittoria in rimonta del Bayern Monaco - sconfitta Dortmund : la classifica : Risultati Bundesliga – Terzo turno per il campionato tedesco. Nella scorsa stagione un duello infinito tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund conclusosi con la Vittoria dei bavaresi. Duello che sembra destinato a continuare in questa stagione con il possibile inserimento nella lotta al titolo di qualche sorpresa come Bayer Leverkusen e RB Lipsia. Nel primo match successo in trasferta proprio del Lipisa, contro il Borussia ...

Basket – Torneo AusTiger : Italia sconfitta dalla Francia - le parole del ct Sacchetti e della coppia Gallinari-Gentile : I protagonisti azzurri hanno espresso il proprio punto di vista sulla sconfitta maturata contro la Francia Progressi confermati. E se possibile anche qualcosa in più. L’Italia esce sconfitta dalla Francia (80-82) nel penultimo test prima dell’esordio al Mondiale (31 agosto) ma dopo la buona prova offerta due giorni fa contro la Serbia, oggi gli Azzurri hanno lottato ancora per 40 minuti contro una delle formazioni più forti ai nastri di ...

Serie BKT Crotone – Cosenza pareggio giusto con leggera supremazia dei locali sul finire dell’incontro. Cordaz evita la sconfitta respingendo un insidioso pallone di Carretta : Crotone 0 Cosenza 0 Crotone (3-5-2): Cordaz, Golemic, Spolli (Cuomo), Gigliotti, Molina (Evan’s), Barberis, Benali, Zanellato, Mazzotta (Mustacchio), Simy, Messias.

Tennis - WTA Cincinnati 2019 : i risultati di sabato 17 agosto. Ashleigh Barty sconfitta - Naomi Osaka resta numero 1 del mondo : Disputate le semifinali del torneo WTA Premier 5 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense si chiude (per ora) la lotta per la vetta del ranking mondiale, dato che oggi la sconfitta dell’australiana Ashleigh Barty fa sì che lunedì la regina del Tennis femminile sia ancora la nipponica Naomi Osaka. La finalissima sarà tra la wild card russa Svetlana Kuznetsova e la testa di serie numero 16, Madison Keys. L’australiana Ashleigh ...