La Roma cade al cospetto di un’Atalanta padrona del campo

Maria Elena Boschi durissima contro Romano Prodi : "Politica a scadenza? Sarebbe meglio" : Non vuole sentire parlare di "errore", "yogurt con scadenza ravvicinata", "nemici del Pd". Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva, durante un'iniziativa del nuovo partito di Matteo Renzi a Ferrara, difende la scelta di una scissione dal Partito democratico. "Noi non siamo in scade

Venerato su Mertens : “Milan e Roma ci stanno provando per lui - ma anche United e Psg. Contratto in scadenza un pericolo” : Venerato su Mertens: ecco il possibile futuro del belga Venerato su Mertens| Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha parlato durante la Domenica Sportiva di Dries Mertens e del suo futuro a Napoli. Queste le sue dichiarazioni. “Dries Mertens vuole eguagliare Diego Armando Maradona ed anche superarlo, continuando a segnare tanti gol con la maglia del Napoli. Contrattualmente, però, è in scadenza e, in teoria, volendo, da gennaio ...

Assunzioni Agenzie Investigative a Milano - Roma e Torino senza data di scadenza : Le Agenzie Investigative Ponzi e Dogma ricercano nuove figure qualificate in funzione di tecnico informatico, responsabile commerciale, addetto ricerca dati e informazioni, agente e collaboratore investigativo, addetto alla divisione finanze, tecnico sicurezza informatica, operatore SEO, SEM e SMO, da posizionare nelle proprie strutture ubicate sul territorio italiano. Posizioni Aperte Ponzi Investigazioni seleziona profili esperti con ...

Romano Prodi sbriciola Matteo Renzi : "Italia Viva? Bel nome - sembra uno yogurt con scadenza ravvicinata" : Italia Viva? "Bellissimo nome. Un mio amico lo propose per uno yogurt forse per via dei fermenti vivi". Un acidissimo Romano Prodi, intervistato da Repubblica, sbriciola in poche battute ogni speranza di scalata di Matteo Renzi. "Il problema - aggiunge sibillino il professore, che con l'ex premier a

Romano Prodi dà la scadenza a Matteo Renzi : I partiti personali funzionano la prima volta, ripeterli crea problemi. La scelta di Renzi di staccarsi dal Pd era prevedibile ma è ‘ugualmente inspiegabile nei tempi’, ma non influirà sul governo, perché un eventuale distacco ‘sarebbe palese e quindi lo pagherebbe più di prima’. A dirlo Romano Prodi, intervistato in apertura da Repubblica, dove parla di Europe e Italia. Sulla scissione di ...

Ferrari Cavalcade Classiche nel weekend a Roma : Oltre 80 Ferrari d’epoca sono attese a Roma dal 20 al 22 settembre per la terza edizione di Cavalcade Classiche, la prima nella Capitale. Con questo evento Ferrari offre alla sua clientela internazionale delle esperienze indimenticabili, alla guida di vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo. Grazie alla collaborazione con Roma Capitale e le altre […] L'articolo Ferrari Cavalcade Classiche nel weekend a Roma sembra essere il ...

Ferrari - le vecchie signore della Cavalcade Classiche arrivano a Roma – FOTO : Dopo aver toccato già nelle passate edizioni Toscana e Sardegna, la terza edizione della sfilata di “rosse” d’epoca sta per fare il suo ingresso nella Capitale. Dal 20 al 22 settembre Ferrari porta finalmente a Roma la Cavalcade Classiche 2019. E così, le quattro ruote del Cavallino Rampante più iconiche attraverseranno la città eterna e le campagne intorno per radunare la clientela “Ferrarista” in un viaggio con oltre 80 vetture in ...

Roma - albero cade su tre auto in sosta alla Garbatella : nessun ferito. FOTO : Un pino marittimo ad alto fusto è crollato all'altezza del civico di 13 di via Francesco Passino. L'arbusto si è abbattuto sulle macchine posteggiate poco dopo le 5. Sono intervenute squadre dei vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al traffico

Risultati Serie A - classifica/ La Lazio cade a Ferrara - ora la Roma! Diretta gol live : Risultati Serie A: classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite della terza giornata. La Lazio perde in rimonta sul campo della Spal.

Roma - Marcello De Vito rinuncia al Riesame. Misura cautelare scade il 20 settembre : Il presidente del consiglio comunale di Roma attualmente sospeso Marcello De Vito ha rinunciato all’udienza davanti al tribunale del Riesame che era fissata per il 10 settembre ma è stata poi anticipata ad oggi. Il collegio era chiamato a valutare, dopo la decisione della Cassazione, il provvedimento cautelare per corruzione emesso nei confronti di De Vito e dell’avvocato Camillo Mezzacapo, entrambi agli arresti domiciliari nell’ambito di uno ...

Bando servizio civile - Roma : invio della domanda solo online - scadenza 10 ottobre : E' ufficialmente aperto il Bando per il servizio civile universale 2019 di Roma Capitale: i giovani interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 14:00, del 10 ottobre 2019. L'impegno sarà di 12 mesi e assicura un'autonomia economica attraverso un rimborso di 439,50 Euro mensili....Continua a leggere

Maltempo Roma : albero cade su due auto in sosta nel quartiere Prati : Ancora un albero è caduto su due auto in sosta nel quartiere Prati di Roma. L’albero, che potrebbe aver ceduto a causa del Maltempo dei giorni scorsi, è crollato all’altezza del civico 30 di via Oslavia e ha colpito due Peugeot parcheggiate lì vicino. Sul posto gli agenti della Polizia locale del I gruppo Prati che stanno deviando il traffico, compreso quello degli bus, a causa della chiusura della strada nel tratto tra via Vodice e ...

Roma : drone cade all’interno di Castel Sant’Angelo - denunciato 25enne : Un turista è stato denunciato dalla Polizia Locale per l’utilizzo di un drone, caduto all’interno di Castel Sant’Angelo: il velivolo è precipitato nel cortile Leone X, in un’area non accessibile al pubblico ma poco distante da una mostra di un noto marchio internazionale di gioielli, in corso in quel momento. Gli addetti alla sorveglianza, allarmati anche per la sicurezza dei preziosi esposti, del valore di decine di ...

La Sapienza di Roma è la migliore università italiana secondo l'Academic Ranking of World Universities 2019 : La Sapienza si conferma tra le migliori università al mondo e prima università italiana. Il 15 agosto 2019 la ShanghaiRanking Consultancy, organizzazione indipendente di ricerca sull’istruzione superiore, ha pubblicato la classifica internazionale Academic Ranking of World Universities 2019 (Arwu) che presenta le 1000 migliori università (500 fino allo scorso anno) a livello mondiale.La Sapienza si colloca in prima ...