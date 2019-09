Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 25 settembre 2019) “La Natività” di, rubata 50 anni fa dalladi San Lorenzo a Palermo fudelle trattative tra. Lo testimonia il parroco Rocco Benedetto dell’Oratorio di San Lorenzo, in un’intervista mai vista prima che risale al 2001, firmata dal regista Massimo d’Anolfi e data poi in esclusiva al The Guardian. Monsignor Rocco Benedetto, scomparso nel 2003, ha rivelato dettagli sorprendenti sul furto avvenuto nell’ottobre del 1969. Lo stesso parroco si era impegnato a lungo nelle ricerche dell’opera. “Il dipinto era a casa del famigerato boss mafioso siciliano Gaetano Badalamenti, che ha tentato poi di estorcere laper la sua restituzione”. Il sacerdote Benedetto ha anche affermato di aver ricevuto, a pochi mesi dalla scomparsa dell’opera, una lettera in cui i ladri avevano ...

sangermax : RT @HuffPostItalia: ''La Natività' di Caravaggio fu oggetto di trattativa tra Mafia e Chiesa' - Piergiulio58 : ''La Natività' di Caravaggio fu oggetto di trattativa tra Mafia e Chiesa' | L'HuffPost - HuffPostItalia : ''La Natività' di Caravaggio fu oggetto di trattativa tra Mafia e Chiesa' -