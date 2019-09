La musica del Wired Next Fest 2019 di Firenze

Palermo : torna Piano City - nel weekend musica di pianoforte per le vie della città (4) : (AdnKronos) - Da non perdere neanche gli appuntamenti di 'Piano Night' e 'Piano Sunrise'. Il primo, intitolato 'Piano Sleep', si svolgerà dalle 23 di venerdì alle 6 di sabato nella chiesa di Santa Maria dello Spasimo. L’alba di sabato 28 si leverà invece sulle note del pianista sordo dalla nascita D

Palermo : torna Piano City - nel weekend musica di pianoforte per le vie della città (3) : (AdnKronos) - Fra gli appuntamenti da segnare in agenda è sicuramente il concerto di Rami Khalifé, il giovane talento franco-libanese apprezzato per la fusione tra musica pianistica ed elettronica che si esibirà sabato 28, alle 21.30, allo Stand Florio. Ma Piano City Palermo è anche attenta alla sit

Palermo : torna Piano City - nel weekend musica di pianoforte per le vie della città (2) : (AdnKronos) - "I due percorsi tematici 'Ci pensa il mare' e 'Piano Quartieri' danno subito il senso di una presenza che ha messo radici in città - sottolinea il sindaco Leoluca Orlando - Ci pensa il mare, e non poteva essere altrimenti a Palermo, la città 'tutta porto', la città dell’accoglienza. E

Palermo : torna Piano City - nel weekend musica di pianoforte per le vie della città : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - Oltre 50 ore di musica riempiranno nel fine settimana le strade, le piazze e i quartieri di Palermo. torna, dal 27 al 29 settembre, 'Piano City' il festival di Pianoforte organizzato da Associazione Piano City Milano, Fondazione Teatro Massimo, Comune di Palermo, in co

Municipio X - nella magia del Chiostro un sabato tra musica e danza : Roma – Un sabato all’insegna della cultura con musica e danza e in uno scenario naturale unico: il Chiostro di Palazzo del Governatorato, sede del Municipio X. A partire dalle 17 di sabato 28 settembre, il Chiostro ospita “Cor…Ali di Note”, una rassegna corale che vede l’alternarsi di 5 gruppi che negli anni si sono imposti tra i più preparati del settore a livello nazionale. “Notevolmente”, “Associazione musicale Incontrocanto”, “Gruppo ...

Tutti gli ospiti e la musica del Wired Next Fest 2019 di Firenze : Dal 27 al 29 settembre a Palazzo Vecchio torna il Wired Next Fest, il più importante Festival italiano che celebra e racconta la scienza, la tecnologia, il business, la rete, la ricerca, l’innovazione sociale, la voglia di cambiamento e l’evoluzione. Un evento a ingresso gratuito in collaborazione con il Comune di Firenze e Audi, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze, promosso dalla casa editrice Condé Nast e organizzato da ...

Miley Cyrus ha un messaggio da darti sull’importanza di ascoltare i grandi classici della musica rock : Ascolta le sue parole! The post Miley Cyrus ha un messaggio da darti sull’importanza di ascoltare i grandi classici della musica rock appeared first on News Mtv Italia.

Ligabue e il Bar Mario nel musical “Balliamo sul mondo” : la scaletta dello spettacolo teatrale : Dal palco degli stadi a teatro. Ben venti canzoni, tra le più famose, del repertorio di Luciano Ligabue andranno in scena con il musical “Balliamo sul mondo”, dal 26 settembre al 27 ottobre al Teatro Nazionale di Milano. Un’idea di Matteo Forte e Roberto Razzini con la regia di Chiara Noschese. Quest’ultima ha condiviso con l’artista direttamente. I due si sono incontrati e dopo l’ok da parte del cantautore il progetto ha ...

La “sindrome del Pierrot” si sta diffondendo anche in ambito musicale - soprattutto nei talent show : Non c’è un carnevale, un circo o una galleria delle maschere che non comprenda il personaggio di Pierrot. Subito riconoscibile per la casacca bianca, il cappello morbido nero, le calze bianche e i bottoni neri, Pierrot è soprattutto famoso per la lacrima dipinta sulla guancia, segno indelebile del suo animo malinconico e dei suoi amori impossibili e incomprensibili, quello per Colombina e quello per la luna. Tutti abbiamo, chi più chi meno, una ...

Guasto all'impianto audio dello stadio : parte la musica metal a tutto volume : Un curioso inconveniente ha tolto il sonno per diverse ore alle persone che abitano nei pressi della nuova Puskás Arena di...

“Violentato per anni dai miei fratelli”. Mondo della musica sotto choc - la confessione di Aaron Carter : Nuova bufera su Aaron Carter, l’ex cantante dei Backstreet boys al centro negli ultimi tempi del gossip dopo aver dichiarato di soffrire di schizofrenia. A metterlo con le spalle al muro sono i fratelli. A quanto riporta il sito TMZ, sempre vicino al Mondo delle star, nei confronti del cantante 31enne sarebbe stato emesso un provvedimento che gli impone di stare lontano almeno 30 metri da tutti i membri della famiglia del fratello maggiore e ...

Two for tree orchestra - Paolo Fresu suona abbarbicato sul ramo di un albero. La nuova frontiera della performance musicale : È stato l’imponente cedro nel chiostro del Rettorato dell’Università di Perugia a ospitare, martedì 17 settembre, alle 21, Two for tree and orchestra, il nuovo progetto di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, in anteprima assoluta per la Sagra musicale Umbra 2019. I due musicisti si sono esibiti “in alta quota”, seduti sui rami del grande albero. Tromba, flicorno e bandoneon accompagnati per l’occasione – da terra – ...

Dardust in concerto all’Auditorium Parco della musica il 6 ottobre : “Lost in Space” PIANO SOLO 2019 Il produttore e autore di TheGiornalisti, Luca Carboni, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Fedez, Francesca Michielin, Annalisa, dopo il Jova Beach Party, arriva in concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 6 ottobre 2019 Dopo la straordinaria partecipazione al Jova Beach Party, Dardust è pronto per il suo prossimo appuntamento live in piano solo, il 6 ottobre 2019 all’Auditorium Parco della ...

“Sante Bambole Puttane” : Grazia Di Michele e Maria Rosaria Omaggio all’Auditorium Parco della musica il 22 settembre : Grazia Di Michele e Maria Rosaria Omaggio di nuovo insieme in scena con il Teatro-Canzone, dopo il grande successo di “Chiamalavita” tratto dalle opere di Italo Calvino. Domenica 22 settembre, alle ore 19:00 sarà il Teatro Studio Gianni Borgna dell’Auditorium Parco della Musica di Roma ad ospitare il loro nuovo progetto tutto al femminile. “Sante Bambole Puttane”, che è anche il titolo del nuovo album di Grazia Di Michele (Egea Music), scritto a ...