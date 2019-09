La madre di Arisa fotografata nei campi Da falsa invalida ha guadagnato 24mila

madre di Arisa indagata per truffa in concorso all'Inps : ha finto di non poter camminare : Doccia gelata per Rosalba Pippa, in arte Arisa, cantante talentuosa e stimata del panorama italiano. La Madre dell'artista, Assunta Santarsiero, è finita nel registro degli indagati con l'accusa di truffa in concorso. La donna, 62 anni, avrebbe finto di essere affetta da gravi malattie, tali da impedirle di svolgere le normali attività quotidiane senza assistenza continuativa. Lo sottolinea la stessa ordinanza del gip Lucio Setola. Della vicenda ...

