La forza di Mertens è stata il calvinismo fiammingo Non si è mai arreso | ha sempre

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Nel primo gol c’è già tutto quel che avremmo visto tre anni dopo. C’erano le stimmate del centravanti. Centravanti forse atipico. Ma vero, altro che falso. Anno I in Serie A. Benitez in panchina. È il 30 ottobre 2013, il compleanno di Maradona.gioca titolare a Firenze. Sull’1-1, prende palla sulla tre quarti, in posizione centrale, chiede e ottiene triangolo da Higuain, entra in area e segna. Gol da puntero, non da ala o esterno come si dice oggi. È il primo di Driesin Serie A, il primo con la maglia del Napoli. Il primo dei 113 che segnerà in sette stagioni in maglia azzurra. È a due reti da Diego Armando Maradona. A otto da Marek Hamsik. È nella storia del Calcio Napoli. Era appena arrivato dal Psv. Giocava all’ala. Anche la seconda rete è da centravanti. Si gioca contro l’Inter di Mazzarri. Arriva come una furia su una palla al limite ...

