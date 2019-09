La FIGC conferma lo sbarco negli eSport e vara la eNazionale in vista del Campionato

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Laloe sceglie Milano Calcio City, il popolare evento residenziale sul gioco del calcio, per una tappa di selezione della Nazionale di eFoot Azzurro, la squadra che rappresenterà l'Italia nelcalcistico virtuale in occasione di EURO 2020.La UEFA, infatti, hato un progetto ambizioso e avvincente: ilEuropeo di calcio 2020 si giocherà sia sui campi reali che su quelli virtuali. eFootball Pro Evolution Soccer 2020 sarà la competizione ufficiale dove si sfideranno i cyberatleti provenienti dalle varie nazioni europee per aggiudicarsi il titolo di campione continentale.Anche l'Italia scende in campo. La Federazione sta preparando la propria Nazionale virtuale e lo farà tramite una serie di tornei di qualificazione dove selezionare i più forti giocatori italiani. Dopo l'evento organizzato durante ilEuropeo Under 21 ...

