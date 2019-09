La Corte ha rotto il tabù del suicidio assistito | nella latitanza del nocchiero politico

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 25 settembre 2019) C’è un percorso non sempre facile ma lineare che va dal caso Englaro al biotestamento alla sentenza di oggi. È il percorso non già della politicarappresentativa purtroppo ma della società dei diritti, questo si. Società che solo a volte, se non di rado, la politica riesce a seguire, guidare, comprendere; quando non lo fa l’ordinamento si completa con l’intervento dei giudici, talvolta felpato altre volte dirompente, sempre con i limiti ma anche con la forza della necessaria supplenza.Questa volta poi la politica e il parlamento non possono davvero protestare perché erano stati formalmente avvisati con assegnazione anche di un lunghissimo termine per provvedere. Ma incertezze, ignavia, ipocrisie e anche vigliaccherie non hanno termine di scadenza. Rinnovano loro stessi in perpetuo se qualcuno non arriva a scardinarle. E questo ...

