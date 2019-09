“La bella Fanny” | l’ultimo romanzo del pluripremiato autore svizzero Pedro Lenz

Maria Elena Boschi “divina” su Instagram : “La più bella in assoluto” : “Domenica pomeriggio di svago vedendo un grande MotoGP nella bellissima Misano. Adesso si torna al lavoro a Bologna a parlare di pari opportunità”. Così Maria Elena Boschi commenta il post, pubblicato sul suo profilo Instagram, che la ritrae sul circuito di Misano. Una domenica di relax e di divertimento per l’esponente del Pd ed ex ministra, che ha lasciato a tutti (anche chi non lo ammetterebbe mai) a bocca aperta con un outfit ...

Xylella - Bellanova : “Lavorerò con chi ha messo la testa e non con chi si è affidato a sciamani”. E sul Ceta : “Bisogna arrivare alla ratifica” : “Lavorerà con chi ha messo la testa e non con chi si è affidato agli sciamani”. Il neo-ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, traccia la linea sulla lotta alla Xylella, la malattia che da anni colpisce gli ulivi pugliesi. L’esponente del Pd specifica che “non dobbiamo alimentare polemiche” ma “dare risposte ad un settore che merita di tornare al centro del Paese”. Nel passaggio di consegne, ...

Teresa Bellanova replica alle critiche : “La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo”. E poi rilancia con un nuovo look : una blusa a pois : “La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una donna. #qualcosadiblu”. Ha risposto così su Twitter la neo ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova, agli haters che l’hanno attaccata per l’abito da lei indossato giovedì in occasione della cerimonia per il giuramento al Quirinale. Dopo poche ore la dem ha poi rilanciato con ...

Teresa Bellanova replica alle critiche : “La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo”. E il suo look raccoglie il plauso di Enzo Miccio : “La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una donna. #qualcosadiblu”. Ha risposto così la neo ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova, agli haters che l’hanno attaccata per l’abito da lei indossato giovedì in occasione della cerimonia per il giuramento al Quirinale. Una questione tutt’altro che banale, dal momento ...

Vuelta a España 2019 - Fabio Aru : “La tappa di domenica una bella iniezione di fiducia. Oggi arrivo molto impegnativo - attenzione a Valverde” : L’arrivo in salita dell’Alto de Javalambre sarà un test decisivo per Fabio Aru alla Vuelta a España 2019. Oggi i corridori affronteranno infatti il primo arrivo in salita di questa 74ma edizione, con una scalata finale durissima, che misura 11 km e presenta una pendenza media del 7,8%, ma gli ultimi cinque sono davvero tremendi con rampe che raggiungono il 16%. Il traguardo è posto a quota 1950 metri e i distacchi potrebbero essere pesanti e ...

Romina Power - lo struggente ricordo di Ylenia su Instagram : “La mia bella figlia” : Romina Power ricorda ancora una volta Ylenia Carrisi, con un post commovente su Instagram dedicato alla figlia scomparsa. L’attrice americana e Al Bano Carrisi non hanno mai dimenticato la giovane svanita nel nulla il 31 dicembre del 1993. Biondissima, sorridente e stupenda: Ylenia era piena di vita e di sogni quando sparì, lasciando un enorme vuoto nel cuore dei suoi cari. Un dolore lancinante con cui la famiglia ancora oggi è costretta a ...

Romina Power ricorda Ylenia Carrisi : “La mia bella figlia quando le estati erano gioiose” : Ylenia Carrisi conserverà sempre un posto d'onore nel cuore di Al Bano e Romina Power. La figlia dei due artisti è scomparsa il 31 dicembre del 1993. In queste ore, Romina ha voluto ricordarla con una foto che la ritrae radiosa mentre prende il sole: "La mia bella Ylenia tanto tempo fa, quando le estati erano lunghe e gioiose".Continua a leggere

Romina Power ricorda Ylenia Carrisi : “La mia bella figlia - quando le estati erano gioiose” : Ylenia Carrisi conserverà sempre un posto d'onore nel cuore di Al Bano e Romina Power. La figlia dei due artisti è scomparsa il 31 dicembre del 1993. In queste ore, Romina ha voluto ricordarla con una foto che la ritrae radiosa mentre prende il sole e ha commentato: "La mia bella Ylenia tanto tempo fa, quando le estati erano lunghe e gioiose".

Isabella De Candia - la dedica per Francesco Monte : “La verità è più semplice di quello che si crede” : Francesco Monte e Isabella De Candia ormai sono una coppia a tutti gli effetti. Dopo la foto pubblicata da lui in una story qualche settimana fa, ecco arrivare la prima dedica della modella pugliese per l'ex tronista di Uomini e Donne. La 33enne sottolinea come il loro legame sia nato da persone libere, confutando le voci che volevano il loro rapporto frutto di un tradimento di Monte alla sua ex, Giulia Salemi.Continua a leggere

Cutrone - il saluto ai tifosi : “Lasciare un ricordo nel vostro cuore è la mia vittoria più bella” : Patrick Cutrone da qualche ora non è più un calciatore del Milan. Dopo tantissimi anni, seppur ancora giovanissimo, l’attaccante lascia la squadra che lo ha formato e visto crescere. E così, il nuovo giocatore del Wolverhampton ha voluto salutare i suoi ormai ex tifosi tramite il profilo ufficiale Instagram. Ecco il suo messaggio. Cutrone via dal Milan, il toccante messaggio di Locatelli: “Fratello, ancora non ci credo” ...

“La più bella”. Maria Elena Boschi - i selfie al mare (in bikini) conquistano tutti : “Con le amiche un po’ di relax in una bellissima spiaggia italiana” e poi gli hashtag #toscana, #estate e #beach. Anche per Maria Elena Boschi le vacanze sono sinonimo di mare e così anche la deputata Pd approfitta del weekend per una fuga al mare e si concede una pausa nella bellezza della costa toscana, tra selfie con le amiche e tramonti suggestivi.\\ Per “Meb” non sembra ancora essere arrivato il tempo delle vacanze vere e proprie, ma in ...