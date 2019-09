Juventus | insulti razziali contro Pjanic | la risposta del bosniaco -FOTO

Fonte : juvedipendenza

(Di mercoledì 25 settembre 2019)– Bruttissimo episodio a Brescia. Durante il match tra i neopromossi e laè stato assoluto protagonista. Purtroppo però non solo per la prestazione in campo ma per alcuniricevuti dai tifosi bresciani. Le prime giornate di Serie A, d’altronde, sono state contraddistinte da tanti, troppi episodi simili: da Cagliari-Inter a Verona-Milan fino ad Atalanta-Fiorentina, quando Dalbert ha chiesto all’arbitro di intervenire per stoppare glinei suoi confronti e il signor Orsato ha sospeso la partita per alcuni minuti., ladiaglia cuiha deciso di rispondere dopo quasi ventiquattro ore per lanciare un messaggio rivolto a tutto il mondo del calcio su Instagram. Leggi anche: Mercato, Tonali incanta: Paratici prepara l’assalto al nuovo Pirlo “Siamo calciatori, ...

tuttosport : #Pjanic, tra gol e rabbia per gli insulti razzisti. Gli gridavano: zingaro ?? - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: #Pjanic, tra gol e rabbia per gli insulti razzisti. Gli gridavano: zingaro ?? - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Pjanic, tra gol e rabbia per gli insulti razzisti. Gli gridavano: zingaro ?? -