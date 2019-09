Juventus | allarme infortuni | out anche Danilo e Dybala | la situazione

Juventus - allarme infortuni : Douglas Costa e Pjanic - i tempi di recupero : infortuni Juventus- Suona l’allarme in casa Juventus per quel che riguarda il capitolo infortuni. Come riportato dal comunicato ufficiale della società bianconera, Douglas Costa stare fermo per circa 15 giorni prima di ripetere gli esami medici che hanno evidenziato una problema muscolare al muscolo flessore di media entità. Nuovi esami tra due settimane e probabile […] L'articolo Juventus, allarme infortuni: Douglas Costa e Pjanic, ...

Juventus - infortunio Douglas Costa : suona l’allarme - ecco quando tornerà : infortunio Douglas Costa- Partito con il piede giusto in questo inizio di stagione, Douglas Costa è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida del Franchi contro la Fiorentina. Problema al muscolo flessore e tempi di recupero che potrebbero annunciarsi piuttosto lunghi. Detto questo, le condizioni dell’esterno brasiliano verranno […] More

Juventus - infortunio Higuain : non solo Pjanic e Douglas Costa - allarme per Sarri : infortunio Higuain- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Maurizio Sarri potrebbe fare a meno di Gonzalo Higuain in vista dell’imminente match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il Pipita ha riportato un leggero problema alla coscia destra, problema che potrebbe spingere l’ex Chelsea a dare forfait in vista dell’imminente sfida del Wanda Metropolitano. Ko improvviso […] L'articolo Juventus, ...

La rassegna stampa di domenica 15 settembre – Sensi unico - per la Juventus è allarme Champions [FOTO] : rassegna stampa – Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi tornano sugli anticipi del sabato di Serie A. La Juventus si ferma a Firenze e rischia addirittura la sconfitta sotto i colpi di un’ottima Fiorentina. Il Napoli riparte con la doppietta di Mertens alla Sampdoria, l’Inter prosegue la sua marcia con la vittoria di misura contro l’Udinese. “La Gazzetta dello Sport” e il “Corriere dello ...

Juventus - dopo Chiellini anche De Sciglio va ko : è già allarme in difesa : La Juventus si scopre fragile in difesa. A preoccupare non sono tanto i tre gol subiti contro il Napoli, ma le poche scelte di Sarri, il quale rischia di arrivare senza alternative nella fase più calda della prima parte di stagione. Giorgio Chiellini rimarrà fuori per almeno sei mesi, mentre Mattia De Sciglio si è fermato sabato scorso e potrebbe averne per un mese o forse di più. Così per la sfida contro la Fiorentina del 15 settembre e per ...

Le notizie del giorno – Allarme in casa Juventus e vergognoso episodio di razzismo : Il centrocampista Paul Pogba è stato protagonista in negativo nel match di Premier League tra Wolves e Manchester United, il francese ha sbagliato un calcio di rigore sul punteggio di 1-1. Via social sono arrivati vergognosi insulti razzisti nei confronti dell’ex calciatore della Juventus, la denuncia è arrivata direttamente dai Red Devils. “Siamo disgustati da quei commenti – la reazione dello United. (LA NOTIZIA NEL ...

Allarme Juventus - altro contagio dopo Sarri : preoccupazione per l’esordio di campionato : Il precampionato della Juventus non è stato entusiasmante, il club bianconero adesso ha intenzione di fare sul serio e si prepara per l’esordio in campionato contro il Parma, una partita da non fallire per iniziare ufficialmente la stagione. Il tecnico Maurizio Sarri rischia seriamente di non essere in panchina a causa della polmonite e addirittura potrebbe saltare la sfida con la sua ex squadra, il Napoli. C’è preoccupazione ...

Juventus - il campanello d’allarme di Tacchinardi : “C’è qualcosa che non mi sta convincendo…” : “C’è qualcosa che non mi sta convincendo. La Juventus non è in alto mare, ma sta ancora cercando l’abito giusto“. Così a Radio Sportiva l’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi. “La Juve ha tanti giocatori che vogliono tenere la palla tra i piedi per tanto tempo, mentre il gioco di Sarri è molto veloce. Sono sicuro che questa cosa verrà limata, perché il tecnico è bravissimo e c’è ...

Mercato Juventus - Sarri suona l’allarme : chieste 6 cessioni alla società : Mercato Juventus – La Juventus sabato ha giocato la sua ultima partita di International Champions Cup, perdendo contro l’Atletico Madrid, sotto i colpi di Joao Felix. Ma a far discutere in Italia non è la sconfitta, bensì le parole di Maurizio Sarri nel post-partita. “Dobbiamo fare sei tagli per la lista Champions, questo non l’ho letto mai da nessuna parte. […] More