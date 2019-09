JFK – Un Caso Ancora Aperto | stasera in tv l’attacco al sogno americano di Oliver Stone

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Al titolo originale, secco, JFK, in Italia fu aggiunto un più enfatico Un. Che però, a pensarci bene, ha una sua efficacia descrittiva visto che, a oltre cinquant’anni di distanza dall’assassinio del presidente Kennedy (22 novembre 1963) e a quasi trenta dall’uscita del film di(del 1991),oggi buona parte degli americani – lo prova una ricerca Gallup – non crede al killer solitario Lee Oswald e propende per l’idea del complotto. Cos’è stato l’omicidio di John Fitzgerald Kennedy? “È un mistero! Un mistero avvolto in un rebus dentro un enigma”, dice David Ferrie (interpretato da Joe Pesci), uno dei testimoni chiave – almeno secondo– dell’indagine condotta dal procuratore di New Orleans Jim Garrison (Kevin Costner) per riaprire il. È anche molto più di questo: è una sorta di rottura pubblica dell’innocenza americana, il momento in cui ...

