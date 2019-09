Iva scuole guida | stop restituzione | arriva il decreto del governo

Scuole guida - il Governo bloccherà la restituzione di mezzo miliardo di Iva : Il viceministro all’Economia Antonio Misiani (Pd) : interverremo con una norma nel primo provvedimento utile per evitare che le Scuole guida debbano chiedere ai clienti degli ultimi 5 anni di versare un'imposta (Iva) all’epoca non era dovuta

Autoscuole - rincaro Iva sulle patenti : la Lega incalza il governo : Il deputato della Lega Giuseppe Donina, membro della Commissione Trasporti a Montecitorio, esprime solidarietà e annuncia battaglia: "In occasione della mobilitazione organizzata da Unasca e Confarca per protestare contro l'introduzione dell’Iva al 22% sulle patenti, intendiamo rinnovare il nostro sostegno e l’auspicio che si trovi in tempi rapidi una soluzione. Ci impegniamo da subito come Commissione Trasporti alla Camera per ascoltare le ...

Sciopero per il clima - Fioramonti : “Bellissima iniziatIva. Collaborazione con scuole e università contro cambiamenti climatici” : “Noi venerdì 27 non soltanto saluteremo gli studenti che parteciperanno alla manifestazione per l’ambiente. Io la considero una bellissima iniziativa, è in realtà la lezione più importante che i ragazzi possano frequentare”.Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti a margine della presentazione della Notte europea della Ricerca al Miur. “Qui al ministero lanceremo un banner che verrà messo sulla ...

Autoscuole in sciopero contro l’introduzione dell’Iva al 22%. Unasca : “La politica eviti la retroattività” : Le Autoscuole vanno in sciopero. Mercoledì sospenderanno le lezioni e le loro attività, così come il 50% degli esami di guida previsti nelle Autoscuole associate, per protestare contro l’introduzione dell’Iva al 22 per cento sulle patenti e il recupero retroattivo dell’imposta su tutti i corsi già effettuati sino al 2014. Un cambio di marcia sul regime fiscale deciso dall’Agenzia delle Entrate. La Risoluzione 79 del 2 settembre scorso ha ...

Palermo : parte Odisseo - Comune scuole e associazioni contro la povertà educatIva (4) : (AdnKronos) - "Ancora una conferma dell'attenzione per le periferie e della partecipazione dei cittadini dell’oltre Oreto – ha commentato iil sindaco di Palermo Leoluca Orlando - Il progetto Odisseo darà vita al primo Ostello di Comunità di Palermo in cui oltre all’ospitalità saranno presenti serviz

Palermo : parte Odisseo - Comune scuole e associazioni contro la povertà educatIva (2) : (AdnKronos) - "Odisseo non poteva che partire da qui, dall'ostello di Padre Messina - sottolinea Maria Pia Pensabene, responsabile del progetto - Si tratta di un progetto complesso e ambizioso con un partneriato ricchissimo dove ognuno non è sostituibile". Il progetto, rivolto a circa tremila bambin

Palermo : parte Odisseo - Comune scuole e associazioni contro la povertà educatIva (3) : (AdnKronos) - In questo senso, il primo ostello sociale di Palermo sarà uno spazio di comunità per crescere insieme e sperimentare nuove politiche di welfare. La foresteria dell'ostello darà lavoro ai genitori dei bambini coinvolti nel progetto e, allo stesso tempo, sarà un luogo di servizi per la c

Palermo : parte Odisseo - Comune scuole e associazioni contro la povertà educatIva : Palermo, 9 set. (AdnKronos) - Un ostello con 24 posti letto in quella casina sul porticciolo di Sant'Erasmo, a Palermo, che, più di 100 anni fa, Padre Messina aveva trasformato in orfanotrofio per orfani e bisognosi. parte da qui il progetto Odisseo contro la povertà educativa sostenuto da 'Con i ba

Patente rincarata per Iva al 22% : le scuole guida devono pagare anche per gli anni passati : IVA al 22% sulle lezioni di scuola guida. Una brutta notizia, quindi, per chi deve prendere la Patente e che si troverà a pagare cifre più onerose, per il suo conseguimento, in relazione alle nuove regole stabilite dalla recente sentenza della Corte di Giustizia Europea. È stata cancellata, in particolare, l’esenzione dal pagamento dell’IVA per tutti i corsi di guida che fino ad oggi erano soggetti ad aliquota ordinaria. Scuola guida, somme ...

Patente - l’Agenzia delle Entrate : “Su lezioni di teoria e pratica va pagata l’Iva”. Rincari del 22% con effetto retroattivo per le autoscuole : Rincari in arrivo per chi deve prendere la Patente di guida. Le lezioni di teoria e pratica non saranno più soggette al regime di esenzione Iva, per cui costeranno il 22% in più. E’ l’effetto di una risoluzione con cui l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che per la Corte di Giustizia dell’Ue le lezioni di scuola guida devono essere soggette all’imposta in quanto non rientrano nell’ambito scolastico. Sul piede di guerra le ...

