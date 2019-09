Italia Viva | la senatrice Silvia Vono lascia il M5s ed entra nel partito di Matteo Renzi

Senato - Silvia Vono lascia il Movimento 5 stelle : “Seguo Matteo Renzi - aderisco a Italia Viva” : Era nell’aria ed è accaduto: la senatrice Silvia Vono lascia M5S per aderire al gruppo Italia Viva-Psi. “Ho preso una decisione importante, difficile e sofferta ma improcrastinabile che però mi dà finalmente la possibilità di ragionare in termini democratici. Mi sono messa più volte in discussione in questi mesi di legislatura e ho messo in discussione tanti principi che forse qualcuno si illude ancora di avere come guida ma, ...

Opa sui grillini. Una senatrice M5s verso Italia Viva : La rivolta si concretizza, intanto, in un primo addio. Nelle prossime ore una senatrice M5s, si tratterebbe di Gelsomina Vono, lascerà il mondo pentastellato per approdare in Italia Viva, il nuovo partito fondato da Matteo Renzi. Secondo voci raccolte nei corridoi di Palazzo Madama, siamo solo all’inizio. Secondo altre, non ci sarà una vera e propria scissione. Come avviene in questi casi le voci si accavallano, si ...

Matteo Renzi assente anche alla prima riunione di Italia Viva al Senato : comanda via Whatsapp : comanda tramite Whatsapp Matteo Renzi. Così ieri 24 settembre, alla prima riunione di Italia Viva al Senato, il leader non si è visto. Ha mandato messaggi. Per la Leopolda, stesso copione. La gestiranno i coordinatori Ettore Rosato e Teresa Bellanova, lui farà solo qualche apparizione sul palco. Del

Italia Viva - Renzi : “Nessuna paura di sparire con proporzionale. Con noi governo dura fino al 2023” : “Penso che se guardate ai numeri Italia Viva aiuti la maggioranza parlamentare ad avere qualche voto in più”, così Matteo Renzi (Italia Viva) accerchiato dai giornalisti entrando per una conferenza alla stampa estera. “fino a quando? Ti dò una data: 2023“, risponde l’ex segretario Pd. “Se c’è il proporzionale non hai paura di sparire? penso che avrete delle sorprese ben diverse che non spariamo”, ...

Un giornalista giapponese a Matteo Renzi : "Italia Viva nella nostra lingua si traduce Italia Banzai" : “Italia Banzai? Spero sia un suggerimento ‘open source’ perché la utilizzeremo in modo simpatico e divertente”. Così Matteo Renzi risponde a un cronista giapponese che gli fa notare, nel corso della sua conferenza stampa nella Sala della Stampa Estera, che ‘Italia Viva’ in giapponese si traduce, appunto, in “Italia Banzai”.L’ex premier aggiunge: “Banzai era una grande ...

Leonardo Pieraccioni twitta un fotomontaggio su Matteo Renzi : “Italia Viva” come un’orda di zombie : Leonardo Pieraccioni ha pubblicato su Twitter un fotomontaggio che vede come protagonisti Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e i transfughi del Pd che assieme all’ex premier hanno lasciato il partito per fondare Italia Viva, il nuovo soggetto politico di Renzi, in versione zombie. Nell’immagine si vedono infatti i volti di diversi politici del centrosinistra “photoshoppati” sui corpi di un’orda di zombie nello stile ...

Sondaggi elettorali Ixè : Italia Viva fa più male al governo che al Pd : Sondaggi elettorali Ixè: Italia Viva fa più male al governo che al Pd L’arrivo sulla scena politica di Italia Viva di Matteo Renzi ha degli effetti sulla percezione di stabilità del governo giallo rosso. Nonostante l’ex premier abbia affermato che continuerà a sostenere il governo M5S-PD perché “ho attaccato io la spina”, la maggioranza degli Italiani (55%) intervistata da Ixè per Cartabianca, non crede che il Conte ...

SONDAGGI POLITICI/ Italia Viva al 5 - 4% : quali partiti "regalano" più voti a Renzi : SONDAGGI POLITICI: Lega primo partito con 33.6%, Italia Viva al 5,4%. quali sono i partiti che "regalano" più voti a quello di Matteo Renzi.

Fine vita - in Senato depositato un disegno di legge M5s - Pd - LeU e Italia Viva : Dopo aver fatto scadere il tempo a disposizione per legiferare sul Fine vita, il Parlamento in extremis fa una mossa. Mercoledì al Senato, proprio nelle ore in cui è atteso il pronunciamento della Consulta sul caso di dj Fabo, sarà infatti presentato un disegno di legge che porta le firme di parlamentari di tutte le forze che sostengono il governo giallorosso: M5s, Pd, Leu, ex M5s e Italia Viva. Monica Cirinnà (Pd), Tommaso Cerno (Pd), Loredana ...

Pieraccioni twitta fotomontaggio su Renzi : «Italia viva» come un’orda di zombie : Leonardo Pieraccioni, attore e regista toscano, questa mattina su Twitter ha postato un fotomontaggio che vede come protagonisti Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e i transfughi del Pd che hanno lasciato il partito per fondare Italia Viva, il nuovo soggetto politico dell’ex premier. Il tweet di Pieraccioni è un fotomontaggio che mette le facce dei vari Renzi, Boschi e Scalfarotto sui corpi di un’orda di zombie, in stile The Walking ...

Boschi capogruppo di Italia Viva alla Camera : Si è costituito il gruppo alla Camera di Italia Viva, la nuova formazione politica di Matteo Renzi, il capogruppo è Maria Elena Boschi e il vice presidente è Luigi Marattin. A comunicarlo in apertura dei lavori d'aula la vice presidente della Camera Maria Edera Spadoni. "Il 19 settembre è pervenuta la comunicazione della costituzione del gruppo parlamentare di Italia Viva, come presidente è stata designata Maria Elena ...

Sondaggi elettorali - parte la scalata di Italia Viva : il partito di Renzi è davanti a Forza Italia : Italia Viva fa il suo debutto nel Sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 e si attesta al 5,4%, davanti anche a Forza Italia. Un esordio positivo dovuto al fatto che il partito di Matteo Renzi riesce a intercettare voti dagli elettori del Pd, ma anche di Fi, di +Europa e dagli astenuti. La Lega resta, comunque, il primo partito.Continua a leggere

Nasce il gruppo alla Camera di Italia Viva : Maria Elena Boschi presidente : Il gruppo parlamentare di Italia Viva è ufficialmente nato alla Camera: l'annuncio è stato dato nell'aula di Montecitorio dalla presidente di turno Maria Edera Spadoni. Il presidente del gruppo della nuova formazione di Matteo Renzi è Maria Elena Boschi. Luigi Marattin è il vicepresidente, Mauro Del Barba il tesoriere.Continua a leggere

Maria Elena Boschi contestata all'evento di Italia Viva : banche - esplode la rabbia degli "spennati" : Un esordio turbolento, per Maria Elena Boschi in Italia Viva, la nuova creatura politica di Matteo Renzi. Ieri, lunedì 23 settembre, a Ferrara, era in programma un'iniziativa della neo-partito, presente la Boschi, neo-capogruppo alla Camera, insieme al deputato ferrarese Luigi Marattin. Come sottoli