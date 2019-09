“Investito da un’auto” Morgan | nuovo dramma dopo la perdita della casa Le sue condizioni

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2019)torna a parlare con i giornalistila presentazione del Premio Tenco, al Germi, il locale milanese di Manuel Agnelli: “La mia situazione è una conseguenza di persone o organismi che mi sono nemici. È un fatto di libertà: non va molto di moda in Italia, in questo rigore, l’uomo libero che dice che quel che pensa, l’uomo fantasioso. Ho comprato un monopattino – continua, senza un vero “perché” – il giornol’hanno vietato e mi hanno pure investito“. E sullo sfratto dalla suadi Monza spiega: “Questa faccenda mi ha mosso la mano, mi ha fatto scrivere. Ho scritto una lettera a Bonisoli e a Franceschini. Io scrivo ma non rispondono… Niente. C’è la Siae che non fa nulla e hanno anche le case, c’è il ministeroCultura che non fa niente. Sono convinti che D’Annunzio, o Leopardi hanno fatto lacosì, cioè, quando muoiono viene fuori la. La...