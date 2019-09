Inter-Lazio | Conte mostra i muscoli | “vittoria pesante | la mentalità cresce Scudetto?

Inter-Lazio - pensieri ai due tecnici : Conte coi piedi per terra - Inzaghi non ci sta : La sfida tra Inter e Lazio è appannaggio dei nerazzurri, a cui basta una rete di D’Ambrosio per vincere la quinta partita in altrettante gare e rimanere a punteggio pieno. Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, le parole dei due tecnici Conte ed Inzaghi. Conte – “Una vittoria pesante, contro una squadra molto molto forte e ben allenata da Simone Inzaghi. E oggi si è visto, hanno cambiato tanto rispetto al Parma ...

Inter inarrestabile - pokerissimo Conte contro la Lazio! Che flop il Napoli - al San Paolo passa il Cagliari : Quinta vittoria in cinque partite per l’Inter, che a San Siro stende la Lazio con il colpo di testa di D’Ambrosio e torna in testa alla classifica. Malissimo il Napoli, che perde in casa contro il Cagliari Serata piena di sorprese in Serie A, la più clamorosa arriva da Napoli dove il Cagliari sorprende gli azzurri e si porta via i tre punti con una prestazione davvero impeccabile. Cafaro/LaPresse Una battuta d’arresto ...

L’Inter batte la Lazio e vola sola in vetta : L’Inter batte la Lazio con una prestazione super di Handanovic e allunga sulle inseguitrici. La formazione di Conte si dimostra ancora leader del campionato. La classifica attuale ci propone la milanese da sola al comando con 15 punti che stacca di due lunghezze la Juve di Sarri e di ben 5 il Napoli di Ancelotti che questa sera è stata battuta in casa dal Cagliari di Maran L'articolo L’Inter batte la Lazio e vola sola in ...

Inter-Lazio 1-0 - le pagelle nerazzurre : De Vrij alza il muro - bene anche Barella : Si è da poco concluso il big match della quinta giornata di Serie A che vedeva di fronte Inter e Lazio sul risultato di 1-0. I nerazzurri restano a punteggio pieno e tornano in testa alla classifica con 15 punti. Biancocelesti che, invece, restano a quota 7 e si allontanano dai vertici. La prossima giornata vedrà l'Inter impegnata a Marassi di Genova contro la Sampdoria, sabato alle ore 18. Lazio che, invece, ospiterà allo stadio Olimpico, ...

Inter-Lazio 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : D’Ambrosio si prende la copertina di giornata [FOTO] : Inter-Lazio, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminata una delle sei sfide di questa quinta giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione: il match di San Siro tra nerazzurri e biancocelesti. Obiettivo di entrambe era dar continuità dopo le vittorie del weekend rispettivamente contro il Milan nel derby e contro il Parma all’Olimpico. Occhi puntati, chiaramente, sulla capolista di Antonio Conte, che ...

Calcio - Serie A : i risultati di oggi e la classifica. Inter-Lazio 1-0 - nerazzurri in testa. Il Napoli crolla col Cagliari! : L’Inter si conferma in testa alla classifica della Serie A 2019-2020 al termine della quinta giornata (il turno si completerà domani col posticipo Torino-Milan che però non interessa le posizioni di vertice). I nerazzurri, al quinto successo consecutivo, hanno risposto alla Juventus, ieri capace di imporsi sul campo del Brescia, e conservano così i due punti di vantaggio sui Campioni d’Italia grazie alla sofferta vittoria casalinga ...

VIDEO Inter-Lazio 1-0 - Highlights - gol e sintesi : D’Ambrosio decisivo su cross di Biraghi - nerazzurri in testa alla Serie A : L’Inter ha sconfitto la Lazio per 1-0 nel match valido per la quinta giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, i nerazzurri hanno sofferto tantissimo di fronte al proprio pubblico di San Siro ma sono riusciti a vincere contro un’avversaria sempre complicata da affrontare e hanno conquistato tre punti fondamentali per la classifica. I ragazzi di Antonio Conte si confermano infatti in testa alla generale con due lunghezze di ...

LIVE Inter-Lazio 1-0 - Serie A in DIRETTA : il gol di D’Ambrosio regala i tre punti. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-CAGLIARI (ORE 21.00) 95′ Finisce la partita vince l’Inter per 1-0! 93′ Acerbi va a fare la prima punta per un tentativo di assalto disperato. 91′ Lautaro Martinez ruba palla a Luiz Felipe tira una bordata di destro che si spegne vicino al primo palo. 90′ Ci saranno 5 minuti di recupero. 88′ Correa dalla ...

LIVE Inter-Lazio 1-0 - Serie A in DIRETTA : dominio Interista nella partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-CAGLIARI (ORE 21.00) 91′ Lautaro Martinez ruba palla a Luiz Felipe tira una bordata di destro che si spegne vicino al primo palo. 90′ Ci saranno 5 minuti di recupero. 88′ Correa dalla sinistra supera l’uomo e mette in mezzo ma Immobile non riesce a tirare per una buona copertura di Godin. 86′ Buona partita di ...

LIVE Inter-Lazio 1-0 - Serie A in DIRETTA : in campo Lautaro Martinez : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-CAGLIARI (ORE 21.00) 77′ Fuori Politano per Lautaro Martinez nell’Inter. 75′ La Lazio non riesce più a comandare il gioco per provare a rendersi pericolosa. 73′ Entra Berisha ed esce Milinkovic-Savic per la Lazio. 72′ Giallo per Bastos per fallo su Politano. 71′ L’Inter riesce ora a comandare il gioco ...

LIVE Inter-Lazio 1-0 - Serie A in DIRETTA : Politano vicino al raddoppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-CAGLIARI (ORE 21.00) 73′ Entra Berisha ed esce Milinkovic-Savic per la Lazio. 72′ Giallo per Bastos per fallo su Politano. 71′ L’Inter riesce ora a comandare il gioco con Sensi che fa gioco a centrocampo. 69′ Lukaku dal centro sinistra mette a rimorchio per Sensi che da buona posizione spara alto. 68′ Si alza ...

LIVE Inter-Lazio 1-0 - Serie A in DIRETTA : Immobile in campo al posto di Caicedo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-CAGLIARI (ORE 21.00) 60′ Doppio miracolo di Strakosha che mura Barella dentro l’area di rigore e poi sulla respinta vola a deviare sul tiro a botta sicura di Politano. 58′ Sensi si posiziona dietro Lukaku e Politano in un 3-4-1-2. 57′ Esce Vecino ed entra Sensi per l’Inter. 55′ Non una grande partita di Vecino ...

LIVE Inter-Lazio 1-0 - Serie A in DIRETTA : Handanovic tiene vivo il vantaggio per i nerazzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-CAGLIARI (ORE 21.00) 51′ Colpo di testa di Correa tutto solo su calcio d’angolo di Luis Alberto, non trova la porta. 49′ Comincia ad alzare il baricentro la Lazio che ora alza gli esterni verso la difesa interista. 47′ Possesso palla interista in questa fase iniziale del secondo tempo. Inizia il secondo tempo! 21.51 ...