Inter inarrestabile | pokerissimo Conte contro la Lazio! Che flop il Napoli | al San Paolo

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Quinta vittoria in cinque partite per l’, che a San Siro stende la Lazio con il colpo di testa di D’Ambrosio e torna in testa alla classifica. Malissimo il, che perde in casail Cagliari Serata piena di sorprese in Serie A, la più clamorosa arriva dadove il Cagliari sorprende gli azzurri e si porta via i tre punti con una prestazione davvero impeccabile. Cafaro/LaPresse Una battuta d’arresto davvero inaspettata, dopo un dominio territoriale della squadra di Ancelotti, che colpisce due pali con Mertens e va vicina alla rete con Llorente nel finale con un pericolosissimo colpo di testa. Supiede però Lucas Castro di testa stordisce il San, regalando tre punti d’oro ai sardi, che bissano così il successo ottenuto venerdì scorsoil Genoa. Un risultato che spiazza guardando le statistiche del match, ma che evidenzia ...

