Inter | Gabigol sarebbe nel mirino del West Ham | l' attaccante riconquista la Nazionale

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Uno dei giocatori più chiacchierati nelle ultime settimane è sicuramente Gabriel Barbosa, noto anche come. L'è ancora di proprietà dell'che a dicembre scorso ha deciso di cederlo in prestito al Flamengo che si è accollato l'o ingaggio, superiore ai tre milioni di euro a stagione. Il giocatore sembra essere rinato in Brasile e grazie al rendimento offerto negli ultimi mesi il commissario tecnico dellaverdeoro, Tite, ha deciso di convocarlo in vista dei prossimi impegni che si giocheranno in occasione della sosta per le Nazionali che cadrà il 14 ottobre. Un magic moment che ha riacceso l'esse dei club europei nei suoi confronti. In particolare ilHam avrebbe già sondato il terreno con l'fa gongolare l'L', in particolar modo, è felice di questo exploit in quanto proprietaria del cartellino di Gabriel...

