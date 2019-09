Influenza | isolato a Parma il primo virus della stagione

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019)a settembre. Il, di specie B, è stato identificato ada un tampone faringeo di una bambina di 6 anni ricoverata nel reparto di Pediatria generale e d’urgenza dell’azienda ospedaliero-universitaria. La piccola paziente – riferiscono dall’ateneo di– era stata ricoverata con febbre e mal di gola riferita a una generica affezione dell’apparato respiratorio, per la quale non era stato formulato un sospetto clinico di. Ille è stato inveceieri da Flora De Conto e Maria Cristina Arcangeletti e dai loro collaboratori, nei Laboratori di Virologia molecolare e isolamento agenti virali dell’Unità operativa complessa di Virologia dell’Aou parmigiana, guidata da Adriana Calderaro, direttoreScuola di specializzazione in Microbiologia e virologia e afferente al ...

