In Italia un posto di lavoro su tre è legato a industrie che usano proprietà intellettuale

Basket - Supercoppa Italiana 2019 : Brindisi rimonta da -18 - batte Cremona e chiude al terzo posto : Va all’Happy Casa Brindisi la finale per il terzo e quarto posto della Supercoppa Italiana, una novità che per la prima volta viene sperimentata al PalaFlorio di Bari. La squadra di Frank Vitucci batte la Vanoli Cremona per 84-87, dopo aver rimontato uno svantaggio che all’intervallo era di 18 punti. Dietro il fondamentale contributo di Darius Thompson, che arriva a quota 17 quest’oggi, riveste un ruolo importantissimo il ...

Europei Volley 2019 – Domani l’Italia sfida la Turchia per un posto nei quarti - il tabellone completo : Nel caso in cui gli azzurri dovessero battere la Turchia, nei quarti di finale se la vedranno con la Francia In attesa del match degli azzurri in programma Domani alle ore 17 (Diretta Rai Due e DAZN) che definirà per intero la griglia dei quarti di finale dei Campionati Europei, oggi si sono disputate tutte le altre gare valevoli per gli ottavi. I match disputati oggi non hanno riservato particolari sorprese con tutte le squadre più forti ...

LIVE Venezia-Brindisi - Semifinale Supercoppa Italiana basket 2019 in DIRETTA : ci si gioca un posto in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.39 Pochi secondi e sarà palla a due. 20.38 La Venezia di coach De Raffaele non ha cambiato molto nel corso di questa estate, l’obiettivo è quello di ripetersi conquistando il successo in campionato. 20.35 Brindisi è alla sua seconda apparizione, oggi il compito è davvero difficile esattamente come la prima volta quando venne eliminata da Milano. 20.32 Questa sarà la terza ...

Bridge - Mondiali 2019 : Italia al settimo posto nelle Bermuda Bowl : Va in archivio la sesta giornata dei Mondiali di Bridge che si stanno tenendo a Wuhan, in Cina. Andiamo a scoprire i risultati degli azzurri impegnati oggi nelle varie competizioni. L’Italia nelle Bermuda Bowl perde per 23-32 con l’Indonesia, vince con la Norvegia per 23-18 ed infine asfalta Singapore per 45-3, risalendo così fino alla settima posizione in classifica, a quota 219.29. Classifica dopo 18 dei 23 round (Top 8) 1 USA 1 ...

Ranking FIFA (19 settembre) : l’Italia risale al 15° posto - Belgio sempre al comando davanti alla Francia : L’Italia risale al 15esimo posto del Ranking FIFA, gli azzurri hanno guadagnato una posizione grazie alle vittorie contro Armenia e Finlandia nelle qualificazioni agli Europei 2020. La nostra Nazionale è così riuscita a scavalcare la Germania, i sette successi consecutivi dei ragazzi del CT Roberto Mancini stanno permettendo all’Italia di risalire la china e ormai il pass per la rassegna continentale è stato ampiamente ipotecato: ora ...

Box Office Italiano - Chiara Ferragni Unposted esordisce con € 513.550 e vola al primo posto. 51.300 biglietti in un solo giorno : Box Office Italia 17 settembre 2019: Chiara Ferragni Unposted al primo posto con €513.550 C’era da aspettarselo. Il fenomeno Chiara Ferragni colpisce anche al box Office. L’esordio di ...

LIVE Italia-Francia volley - Europei 2019 in DIRETTA : la sfida tra rivali secolari - in palio un fondamentale primo posto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – La Francia ai raggi X Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, match valido per gli Europei 2019 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Montpellier per affrontare i padroni di casa nello scontro diretto decisivo del gruppo A: in palio il primo posto nel girone e un accoppiamento sulla carta più agevole nei primi turni ...

Volley - Europei 2019 : presentazione partite di oggi (18 settembre). Italia-Francia e Belgio-Serbia per il primo posto nel girone : Penultima giornata dei gironi di qualificazione agli Europei 2019 di Volley. Molte delle gare in programma oggi (18 settembre) saranno determinanti per l’accesso agli ottavi di finale. In quasi tutti i raggruppamenti è apertissima la sfida per il primo posto che consente di sfidare un avversario più morbido, almeno sulla carta, al prossimo turno. Senza ombra di dubbio il match più atteso, e probabilmente anche il più spettacolare, ...

Volley - Europei 2019 : Italia-Francia - l’eterna battaglia! Confronto titanico per il primo posto : Italia-Francia non è mai soltanto una semplice partita, la rivalità secolare tra le due Nazioni si rinnova costantemente ed è così anche nel mondo dello sport, in qualsiasi disciplina la contesa con i transalpini non si consuma soltanto entro il rettangolo di gioco ma ha tanti significati che trascendono i meri discorsi di campo. L’eterna battaglia vivrà un nuovo capitolo questa sera (ore 20.30) quando a Montpellier andrà in scena ...

Bridge - Mondiali 2019 : l’Italia risale al quinto posto - due vittorie e una sconfitta nella terza giornata : L’Italia è risalita al quinto posto nella classifica del Bermuda Bowl, il Mondiale 2019 di Bridge (categoria open) che si sta disputando a Wuhan (Cina). La nostra Nazionale ha vinto due incontri e perso una sfida nella giornata di oggi martedì 17 settembre: 54-5 al Bangladesh in apertura; successivamente Lorenzo Lauria, Alfredo Versace, Antonio Sementa e Norberto Bocchi hanno travolto il Canada per 45-13; poi in chiusura il ko contro la ...

Bridge - Mondiali 2019 : due sconfitte per l’Italia nella seconda giornata di Wuhan e ottavo posto complessivo : L’Italia scivola all’ottavo posto dopo la seconda giornata dei Mondiali 2019 di Bridge di Wuhan (Cina). La nostra squadra open ha totalizzato 74.60 punti, mentre in vetta troviamo l’Inghilterra con 92.37, quindi Svezia con 90.46 e Norvegia con 85.83. Quarta posizione per USA 1 con 79.63, quinta per l’Australia con 78.38, sesta per il Cile con 77.46 e settimi i padroni di casa della Cina con 75.55. L’Italia, nella ...

Dovevo mettere a posto le fondamenta. Platinette commuove tutti a Italia sì : L'ex giudice di Amici di Maria De Filippi ha concesso un'intervista a Italia sì, il programma che ha abbandonato per un nuovo impegno che lo vedrà a breve protagonista ad Amici Celebrities. E' stata trasmessa la prima puntata della nuova stagione di Italia sì, il programma condotto da Marco Liorni. E, nel nuovo appuntamento tv del format di Rai1, è apparso nelle vesti di ospite in studio l'ex giudice speciale di Amici di Maria de Filippi, ...

Antonio Merlo - un posto da sottosegretario agli Italiani all'Estero. La conferma : Pd e M5s appesi a un filo : Il governo delle poltrone, l'ha battezzato Matteo Salvini. E la partita dei sottosegretari giocata tra Pd e M5s sembra confermare la tendenza giallorossa: 42 nomine, a cui si aggiungono pure 10 viceministri, una pioggia di incarichi per far felici tutti, ma proprio tutti coloro che potrebbero essere

Calciomercato - spesi oltre 4 miliardi : Inghilterra e Spagna superano il miliardo - Italia al terzo posto : Il Calciomercato è andato da poco in archivio, è dunque arrivato il momento dei primi bilanci. Nello specifico la Fifa ha reso disponibile il rapporto relativo all’attività nell’International Transfer Matching System (ITMS) che coinvolge i Big 5, club di Inghilterra, Francia, Germania, Italia e Spagna, si evince che i club dei 5 grandi campionati hanno rappresentato il 75,7% della spesa globale per i trasferimenti durante il ...