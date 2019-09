In arrivo il nuovo film d' animazione della Disney ' Frozen 2' | al cinema a novembre

L.A. Noire : The VR Case Files è disponibile per PSVR e un nuovo video ci mostra una marea di giochi in arrivo per il visore di Sony : Dopo alcune speculazioni fondate a seguito di una valutazione PS4 da parte del PEGI, ora è ufficiale: L.A. Noire: The VR Case Files è disponibile per Playtation VR. Il gioco investigativo è apparso durante la presentazione State of Play."L.A. Noire: The VR Case Files ti mette direttamente nei panni del detective Cole Phelps nel tentativo di risolvere crimini brutali, trame e cospirazioni ispirati a casi reali del 1947 di Los Angeles, uno dei ...

F1 - GP Singapore 2019 : il nuovo ordine d’arrivo dopo la penalità a Giovinazzi. Cosa cambia? Doppietta Ferrari - vince Leclerc : Antonio Giovinazzi è stato penalizzato di 10 secondi per essere andato troppo vicino alla gru in curva 8 che stava rimuovendo la Williams di George Russell dopo un incidente. Il pilota italiano ha concluso la gara in decima posizione strappando un punto iridato e la decisione della commissione giudicante non muta il suo risultato visto che aveva 17.5 secondi di vantaggio sull’undicesimo classificato. Non cambia dunque l’ordine di ...

In arrivo nuovo report IPCC - WWF : “La crisi climatica sta provocando mutamenti irreversibili per oceani e regioni polari” : “Comincia oggi nel Principato di Monaco il 51° meeting dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) con l’obiettivo di approvare lo Special report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC), che traccerà gli impatti e i rischi per la natura e gli esseri umani provocati dai radicali mutamenti che stanno avendo luogo negli oceani, nelle regioni polari e nei ghiacciai per effetto del cambiamento climatico“: lo ...

Crypto è in arrivo in Apex Legends - la conferma attraverso il nuovo story trailer : Come probabilmente molti di voi si aspettavano, Crypto è il prossimo personaggio in arrivo nel popolare battle royale di Respawn, Apex Legends. Già alla fine di agosto si parlò del possibile arrivo dell'eroe e ora è arrivata la conferma.Respawn Entertainment, dunque, conferma Crypto come nuovo personaggio di Apex Legends.Qui sotto potete vedere lo story trailer che introduce l'eroe. Cyrpto è l'undicesimo personaggio giocabile ad aggiungersi ad ...

Maroon 5 : in arrivo il nuovo singolo “Memories” : Yessa! The post Maroon 5: in arrivo il nuovo singolo “Memories” appeared first on News Mtv Italia.

Un misterioso tweet di PlayStation suggerisce l'arrivo di un nuovo State of Play : Al momento ci sono molte speculazioni che suggeriscono l'arrivo di un nuovo State of Play. Le dirette in stile Nintendo Direct di Sony sono difficili da prevedere, ma sicuramente ci si aspetta il prossimo State of Play abbastanza presto e molti lo stanno associando all'evento dedicato a The Last of Us: Part II, che si terrà alla fine di questo mese, il 24 settembre.L'account Twitter di PlayStation UK ha stuzzicato la fantasia dei fan con un ...

Rayman torna con Rayman Mini - il nuovo gioco per iOS in arrivo su Apple Arcade : L'amata mascotte di Ubisoft, Rayman, sta tornando dopo quasi cinque anni grazie ad un nuovo platform chiamato Rayman Mini. Arriverà su Apple Arcade, la data di uscita non è ancora stata annunciata, ma per l'occasione è stato pubblicato un grazioso trailer di annuncio.Rayman Mini è stato sviluppato da Ubisoft Montpellier e Pastagames e vede il nostro protagonista ridotto alle dimensioni di una formica, che intraprenderà un viaggio in un universo ...

Un nuovo film dedicato a Maradona in arrivo nelle sale : Diego Armando Maradona ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio e ancora oggi continua a essere uno dei più grandi. L’argentino è salito agli onori della cronaca non solo per le imprese compiute in campo, ma anche per una vita spesso sregolata fuori. Non è una caso che sia stato spesso fonte di […] L'articolo Un nuovo film dedicato a Maradona in arrivo nelle sale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

'Accetto miracoli' : in arrivo il nuovo singolo di Tiziano Ferro : Il prossimo 22 novembre uscirà il nuovo album di Tiziano Ferro, ma intanto il secondo singolo estratto, che dà anche nome all'album (ovvero "Accetto miracoli"), sarà disponibile nelle radio già dal 20 settembre. 'Accetto miracoli' Con Tiziano Ferro collaborano all'album, che segue "Il mestiere della vita", artisti come Giordana Angi, ex concorrente dell'ultima edizione di 'Amici', con cui ha scritto "Accetto miracoli", "Buona (Cattiva) sorte", ...

Tante novità in arrivo con la Google Fotocamera dei Google Pixel 4 : ecco che cosa c’è di nuovo : Continuano le anticipazioni sulle funzionalità della Fotocamera dei Google Pixel 4, grazie al file apk di Google Fotocamera 7. L'articolo Tante novità in arrivo con la Google Fotocamera dei Google Pixel 4: ecco che cosa c’è di nuovo proviene da TuttoAndroid.

Nuovo look per il Huawei P30 Lite : modello Breathing Crystal in arrivo : Carta vincente non si cambia, semmai si rinnova. Il Huawei P30 Lite è pronto a cambiare look pur rimanendo fedele a se stesso e dunque alla sua scheda tecnica che sta riscuotendo più di un discreto successo nei mercati internazionali. Dunque anche un risultato così fortunato, può cambiare veste in una nuova colorazione, già apprezzata per i colleghi top di gamma. In molti sanno che all'IFA 2019, Huawei ha introdotto due nuove opzioni di ...

Yakuza : Like a Dragon è in arrivo in occidente il prossimo anno. Pubblicato un nuovo video gameplay : SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio sono felici di annunciare che l'ultimo capitolo della serie Yakuza di RGG, Yakuza: Like a Dragon (titolo giapponese - Ryu Ga Gotoku 7) arriverà in Giappone il 16 gennaio 2020 per PlayStation 4, con un'uscita occidentale prevista per il 2020. Gli attori Shinichi Tsutsumi, Ken Yasuda e Kiichi Nakai presteranno le loro voci ai principali membri del cast del gioco, con Kazuhiro Nakaya che doppierà il protagonista ...

Fabrizio Corona - nuovo processo in arrivo - imputato per aver diffamato Selvaggia Lucarelli : Un altro processo in arrivo per Fabrizio Corona che stavolta è finito imputato per diffamazione a carico della giornalista, blogger e noto volto televisivo Selvaggia Lucarelli. Il pm di Milano Stefano Civardi, infatti, ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio per l'ex agente fotografico per una serie di affermazioni contro Lucarelli da lui rese come ospite alla trasmissione Non è l'arena di Massimo Giletti lo scorso anno e anche ...

Il nuovo iPhone 11 e tutte le novità Apple in arrivo : Apple ha annunciato i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro, i suoi smartphone di riferimento per il 2019. Sono tre i modelli in arrivo, come ampiamente previsto dalle tonnellate di indiscrezioni dei giorni scorsi: due versioni premium da 5,8 e 6,5 pollici (quest'ultimo chiamato iPhone 11 Pro Max) e una versione «economica» destinata a strizzare l'occhio a chi vuole il telefono della Mela a tutto schermo ma vuole spendere meno. ...