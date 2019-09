Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) “L’ambiente deve diventare una straordinaria occasione di crescita economica“. È la strada tracciata dal nuovo ministro M5s dello Sviluppo economico, Stefano, che martedì ha fatto il suo debutto al Consiglio Ue di Bruxelles. Una strada da concretizzare in vista della prossima manovra, innanzitutto rendendo “strutturali” per “un periodo minimo di tre” gli strumenti che “hanno spinto l’economia reale incontrando il favore delle“. La transizione energetica guiderò la politica industriale italiana dei prossimi, tramite la conferma delle misure 4.0 “rimodulate in unaanche legata al ‘New Deal‘”. Innovazione, quindi, attraverso un “‘Tavolo Transizione 4.0‘ che sarà la sede di confronto permanente“. E poi “sostenibilità ed economia circolare anche ...

erregi69 : Imprese, Patuanelli: “Incentivi 4.0 su tre anni con visione green. Poi maggiori sgravi fiscali per svolta verde. Ta… - Cascavel47 : Imprese, Patuanelli: “Incentivi 4.0 su tre anni con visione green. Poi maggiori sgravi fiscali per svolta verde. Ta… - Noovyis : (Imprese, Patuanelli: “Incentivi 4.0 su tre anni con visione green. Poi maggiori sgravi fiscali per svolta verde. T… -