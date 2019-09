Impeachment per Trump | come si è arrivati all’inchiesta e cosa può succedere

Scandalo Ucraina - Nancy Pelosi : "Al via inchiesta per Impeachment contro Trump" : Dura la speaker della Cameram che afferma: "Trump ha violato la Costituzione e minato la sicurezza nazionale". Intanto il presidente americano autorizza la pubblicazione integrale della trascrizione della telefonata con il leader ucraino Zelensky

Pelosi annuncia l’avvio di un’inchiesta per l’Impeachment di Trump. Il presidente : «Caccia alle streghe» : Il presidente aveva tentato di disinnescare l’inchiesta autorizzando la pubblicazione della telefonata del 25 luglio tra Trump e il presidente dell’Ucraina. La notizia affossa Wall Street, che chiude in perdita

Scandalo Ucraina : per Trump è più vicino il rischio Impeachment : Sotto accusa per la registrazione di una telefonata, avvenuta il 25 luglio con Zelenskiy, nuovo presidente ucraino: Trump avrebbe minacciato la sospensione di aiuti militari se Zelenskiy non avesse ordinato un’inchiesta su Joe Biden, ex vicepresidente con Barack Obama e ora candidato democratico nella corsa alla Casa Bianca

Usa - dem valutano Impeachment per Trump : 19.45 Il presidente Usa, Trump, ha ammesso di aver parlato con il neo-leader ucraino Zelenskij del candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden in una telefonata dello scorso 25 luglio. L'ammissione dopo che l'intelligence Usa e diverse inchieste giornalistiche avevano segnalato che Trump avrebbe fatto pressioni su Kiev per avviare un'indagine sul suo rivale politico per danneggiarne la corsa. E tra i democratici si è aperto il dibattito ...