Impeachment | il significato e cosa rischia Trump

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Nancy Pelosi, capogruppo democratica della Camera, ha rotto gli indugi e annunciato l’avvio di una inchiesta formale dia carico del presidente Donald. Una mossa estrema - e secondo alcuni notisti americani azzardata perchédi portare fieno in cascina alla rielezione di- che riflette il clima di contrapposizione politica negli Usa in vista delle elezioni presidenziali del novembre 2020. Dopo che era decaduta, in seguito al rapporto del procuratore speciale Robert Mueller, la possibilità di trovare elementi per avviare un, la speaker della Camera ha aperto la strada all'inchiesta sulla base di un'altra controversia da cavalcare: il caso di una telefonata della Casa Bianca a Kiev che avrebbe riguardato anche gli affari in Ucraina del figlio di Joe Biden, fra i candidati democratici in lizza per le prossime presidenziali e accreditato dai ...

