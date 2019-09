Il tenore Vittorio Grigolo è stato accusato di molestie | sospeso dalla Royal Opera House

Vittorio Grigolo - il tenore ex coach di Amici sospeso dalla Royal Opera House di Londra : “Ha molestato una cantante sul palco” : “A seguito di un presunto incidente avvenuto il 18 settembre con Vittorio Grigolo, la Royal Opera House di Londra ha avviato un’indagine immediata e il signor Grigolo è stato sospeso. Non siamo in grado di commentare ulteriormente la questione mentre questa indagine è in corso”. È questo l’annuncio arrivato a sorpresa con un comunicato di uno dei più prestigiosi teatri d’Opera al mondo, che ha fatto sapere che il ...