Il Segreto spoiler | Francisca tira Adela fuori dai guai e ricatta Carmelo

Il Segreto - spoiler : Fernando torna alla Villa insieme alla compagna Maria Elena : torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera iberica più amata dagli italiani. Gli spoiler delle puntate che i telespettatori assisteranno nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Fernando Mesia farà rimanere a bocca aperta Maria Castaneda. L'uomo, infatti, farà ritorno alla Villa insieme a Maria Elena Casado, la nuova compagna conosciuta durante la sua breve permanenza a Madrid. Il Segreto: la fuga di Fernando I ...

Spoiler 'Il Segreto' al cinque ottobre : il carpentiere scopre le menzogne della Ramos : Negli episodi della fortunatissima e lunga fiction tv di origine spagnola, Il Segreto, continui e numerosi saranno i colpi di scena presenti nelle puntate che andranno in onda, su Canale 5, dal 29 settembre a sabato cinque ottobre 2019. la giovane Elsa sarà molto triste e giù di morale a causa dell'abbandono da parte del signor Fernandez sull'altare. Il medico prenderà la difficile decisione di scappare dal paesino di Puente Viejo con tutti i ...

Il Segreto - spoiler ottobre : Prudencio viene minacciato di morte dallo strozzino Armero : La telenovela di origini spagnole Il Segreto è sempre in grado di suscitare la curiosità dei telespettatori. Nelle prossime puntate italiane, Prudencio Ortega finirà per cacciarsi in una bruttissima situazione dopo aver iniziato ad avviare la sua nuova attività. Il fratello di Saul dovrà guardarsi le spalle da un pericoloso nemico residente a La Puebla. Si tratta dello strozzino Pablo Armero, che dopo essere venuto a conoscenza dell’impresa ...

Il Segreto - spoiler 25-26 settembre : Anselmo lascia Puente Viejo per ritrovare sé stesso : Nuovo spazio con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra trasmessa ogni giorno su Canale 5. Gli spoiler delle puntate in onda mercoledì 25 e giovedì 26 settembre alle ore 16.10 svelano che i telespettatori italiani assisteranno alla partenza di un amatissimo personaggio. Stiamo parlando di Anselmo, l'amatissimo prete, il quale deciderà di lasciare per qualche tempo Puente Viejo. Il Segreto: puntata 25 settembre Una ...

Spoiler spagnoli de Il Segreto al 5/10 : la Montenegro avvelena Sanchez : Le anticipazioni spagnole de Il Segreto, delle puntate italiane che saranno trasmesse da lunedì 30 settembre fino a sabato 5 ottobre 2019, rivelano che ci saranno dei grossi colpi di scena nel piccolo e movimentato paesello di Puente Viejo. Infatti ci saranno numerose partenze e rivelazioni sconvolgenti. Elsa ha un malore Elsa sarà costretta ad annunciare pubblicamente le motivazioni per cui non si è celebrato il suo matrimonio: Alvaro è fuggito ...

Il Segreto - spoiler fino al 5 ottobre : Francisca uccide Roberto - Elsa ha un malore : Le anticipazioni degli episodi italiani de Il Segreto in programmazione la prossima settimana, si preannunciano abbastanza entusiasmanti. Francisca Montenegro dopo aver fatto il possibile per far allontanare Roberto Sanchez dalla sua figlioccia Maria Castaneda, riuscirà nel suo intento. La darklady approfitterà della momentanea assenza della madre di Esperanza dalla sua villa, per porre fine all’esistenza dello scomodo cubano facendogli assumere ...

Il Segreto - spoiler iberici : Tomas vuole mettere fine alla tresca con la Del Molino : Sono sempre più movimentate le trame della famosa telenovela Il Segreto. Nelle puntate che i telespettatori spagnoli avranno la possibilità di vedere questa settimana, avverrà un clamoroso colpo di scena. Dopo l’uscita di scena di Maria, Severo, Carmelo, Irene, Don Berengario, Prudencio, Lola, e il decesso di Fernando Mesia, la vita di due storici personaggi prenderà una brutta piega. Si tratta di Matias Castaneda e Marcela De Molino, che ...

Il Segreto spoiler 24 e 25 settembre : Antolina minaccia il dottore di smascherarlo : Gli appuntamenti con la soap opera Il Segreto di martedì 24 e mercoledì 25 settembre, saranno caratterizzati soprattutto dalla furia di Antolina. La donna, infatti, apprenderà che Alvaro ed Elsa hanno acquistato un terreno in paese per poter costruire il loro nido d'amore. Questa notizia la sconvolgerà notevolmente poiché era convinta che i due avrebbero lasciato il villaggio. Proprio per tale ragione, Antolina si renderà protagonista di una ...

Il Segreto - spoiler dal 23 al 29 settembre : Alvaro dà l'addio a Elsa prima delle nozze : Le anticipazioni delle puntate della soap opera Il Segreto, che saranno trasmesse sui canali Mediaset da lunedì 23 a domenica 29 settembre 2019, rivelano in particolare dei colpi di scena riguardanti il matrimonio di Elsa con il dottore Alvaro. I sensi di colpa di don Anselmo lo porteranno lontano da Puente Viejo Dopo l'interrogatorio di don Anselmo, nel quale il prete farà delle confessioni compromettenti per Carmelo e don Berengario, il ...

Il Segreto - spoiler Spagna : Francisca si allontana dall'Ulloa e scompare nel nulla : Torna l'appuntamento dedicato a Il Segreto, la soap opera iberica nata da un'idea di Aurora Guerra. Gli spoiler delle puntate in onda a settembre in Spagna, segnalano brutte notizie per una delle coppie storiche di Puente Viejo. Stiamo parlando di Raimundo Ulloa e Francisca Montenegro, i quali decideranno di prendere strade diverse in seguito ad una crisi sopraggiunta dopo la distruzione della loro villa. Il Segreto: inizia la nuova stagione in ...

Il Segreto spoiler : Elsa accusata di adulterio da Antolina finisce in prigione : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera iberica in onda da circa sei anni sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate che prossimamente verranno trasmesse su Canale 5 si soffermano sulla vendetta di Antolina Ramos, la quale tornerà a Puente Viejo più agguerrita che mai. L'antagonista di Elsa, infatti, rientrerà a casa accompagnata dagli uomini della Guardia Civile per denunciare la Laguna di adulterio. Antolina ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : il ritorno di Matias mette in difficoltà Marcela : Continuano a far emozionare il pubblico le vicende della telenovela di origini iberiche Il Segreto. Negli appuntamenti che andranno in onda su Antena 3 da lunedì 23 a venerdì 27 settembre 2019, il ritorno in scena di uno storico personaggio destabilizzerà Marcela Del Molino. La madre della piccola Camelia non sarà affatto felice, quando suo marito Matias Castaneda farà ritorno a casa. In particolare la locandiera si troverà in una situazione ...

Il Segreto spoiler : la morte dell’amante di Antolina - Elsa accusata di adulterio : Nelle avventure dello sceneggiato iberico Il Segreto non mancano mai sorprese. Le anticipazioni delle puntate in programmazione in Italia prossimamente, svelano che Antolina Ramos (Maria Lima) pur essendo stata smascherata da Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami), troverà il modo per farlo allontanare di nuovo da Elsa Laguna (Alejandra Meco). L’ex ancella quando verrà a conoscenza che il suo amante Juanote è morto per via delle sue pessime ...

Spoiler Il Segreto fine settembre : Isaac scopre che Antolina era incinta di soli tre mesi : Dopo mesi di stallo nella storia dei protagonisti Elsa ed Isaac, le prossime puntate de Il Segreto segneranno una svolta fondamentale che in breve tempo porterà al loro ritorno di fiamma. Nonostante i sospetti del suo ex fidanzato, la Laguna deciderà di accettare di fidanzarsi con Alvaro e di organizzare il matrimonio rapidamente. Non farà i conti, però, con le reali intenzioni del medico: dopo essersi fatto firmare una delega dalla sua ...