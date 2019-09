Il Segreto anticipazioni | un nuovo nemico per PRUDENCIO | ecco chi è

Il Segreto - tutta la verità sulla fidanzata di Fernando : anticipazioni puntate italiane : Fernando e Maria Elena, nuova coppia a Il Segreto: anticipazioni sulla storia dei due personaggi innamorati Cosa ci rivelano le ultime anticipazioni de Il Segreto in Italia? Si scoprirà che Fernando Mesia è decisamente cambiato: sarà raggiante, sembrerà sereno e forse questa volta ha scacciato sul serio la parte malvagia di sé. Un cambiamento radicale […] L'articolo Il Segreto, tutta la verità sulla fidanzata di Fernando: anticipazioni ...

Anticipazioni Il Segreto fino al 6 ottobre : Saul decide di fuggire con Julieta : Nuovo appuntamento con le Anticipazioni riguardanti le puntate della soap opera spagnola Il Segreto che vedremo in onda dal 30 settembre al 6 ottobre 2019 in prima visione assoluta su Canale 5. Tanti i colpi di scena che ci saranno in questi appuntamenti che si preannunciano imperdibili per tutti gli spettatori e fan della serie tv spagnola di grande successo. Occhi puntati soprattutto su Don Anselmo che, dopo aver tentato il suicidio, deciderà ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 25 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di mercoledì 25 settembre 2019: Don Anselmo conferma di voler lasciare Puente Viejo per un po’, al fine di ritrovare se stesso. Il sacerdote saluta i suoi amici e promette che non si tratta di un addio. Cifuentes ottiene un mandato per perquisire le abitazioni di Carmelo, di Don Berengario e la sacrestia. Tiburcio è in ansia per il leone che è fuggito. L’uomo cerca aiuto ma tutti sono spaventati e ...

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 24 settembre 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Alvaro minaccia Antolina di rivelare a Isaac che lei non era incinta quando si sono sposati mentre Antonito torna ad Acacias senza Lolita e Samuel inaugura le sue Gallerie.

Il Segreto/ Anticipazioni 24 e 25 settembre : la decisione di don Anselmo : Il Segreto, Anticipazioni doppia puntata 24 e 25 settembre: Antolina scopre che Isaac non ha mantenuto i patti. Raimundo intanto salva Don Anselmo.

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Francisca dice addio a Puente Viejo e manda Mauricio da Fe : Nel suo straziante addio a Puente Viejo, Francisca sarà protagonista di un gesto di puro amore: darà al suo fedele Mauricio dei biglietti per raggiungere Fe.

IL Segreto - anticipazioni SERALE su Rete 4 del 24 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO in prima serata su Rete 4 di martedì 24 settembre 2019: Antolina deve sottostare al ricatto di Alvaro, che la minaccia di svelare a Isaac che abortì un feto di dodici settimane e non di sei mesi: questo proverebbe che – quando si sposò – Antolina non aspettava un bambino… Con angoscia, i Miranar sono in procinto di accogliere Pancho, ma nel corso del viaggio il felino fugge e ciò ...

Il Segreto anticipazioni 25 settembre 2019 : Elsa commette l'errore più grande della sua vita infatti... : Elsa si è messa nei guai. La Laguna si dedica ai preparativi delle nozze ma Alvaro è distratto. Don Anselmo lascia Puente Viejo per ritrovare se stesso.

IL Segreto/ Anticipazioni 24 settembre : Elsa e Isaac tra fughe e morti ma... : Il SEGRETO, Anticipazioni doppia puntata 24 settembre: Antolina scopre che Isaac non ha mantenuto i patti. Raimundo intanto salva Don Anselmo.

IL Segreto/ Anticipazioni 24 settembre : Don Anselmo lascerà Puente Viejo? : Il SEGRETO, Anticipazioni del 24 settembre 2019, su Canale 5. Antolina scopre che Isaac non ha mantenuto i patti. Raimundo intanto salva Don Anselmo.

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate dal 30 Settembre al 6 Ottobre 2019 : Elsa Abbandonata All’Altare! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 30 Settembre a domenica 6 Ottobre 2019: Elsa lasciata da Alvaro. Fernando e don Anselmo partono… Anticipazioni Il Segreto: con una lettera d’addio, Alvaro fa sapere ad Elsa di non volerla più sposare! La giovane è distrutta e chiede ad Isaac di raccontargli tutta la verità! Fernando lascia Puente Viejo, mentre Saul ha un piano per aiutare Carmelo e don Berengario. L’addio di don ...

Il Segreto anticipazioni : FERNANDO torna con una donna - ecco chi è… : Nuovo ritorno a Puente Viejo per FERNANDO Mesia (Carlos Serrano): dopo una breve fuga a Madrid, il ragazzo si ripresenterà infatti nel paesello, ma a sorpresa non sarà da solo. Ad accompagnarlo ci sarà infatti Maria Elena Casado de Brey (Patricia Poce de Leon), la sua promessa sposa. Scopriamo dunque insieme cosa succederà nelle prossime puntate italiane de Il Segreto… Il Segreto, news: FERNANDO scappa da Puente Viejo Dando uno sguardo ...

Anticipazioni Il Segreto - serale 24 settembre : Don Anselmo torna dal suo viaggio : Risulta confermato anche oggi 24 settembre l'appuntamento serale con la telenovela Il Segreto. Essa andrà in onda su Rete 4 a partire dalle ore 21:25 e proseguirà fino alle ore 22:20, quando lascerà spazio alla puntata di Una Vita. Si tratterà dell'unico passaggio in prima serata per le due serie iberiche che, già dalla scorsa settimana, non hanno trovato spazio nel palinsesto del sabato. Per quanto riguarda le trame odierne relative alle ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 29 settembre al 5 ottobre 2019 : anticipazioni e trame puntate telenovela Il SEGRETO da domenica 29 settembre a sabato 5 ottobre 2019: Elsa comunica agli invitati che il matrimonio non ci sarà più: Alvaro l’ha lasciata. Isaac corre subito dalla Laguna al fine di consolarla. Antolina entra in crisi quando scopre da Dolores che le nozze non avranno luogo. Elsa, poco dopo, dà a Marcela dei gioielli con cui pagare le spese sostenute per il banchetto mai avvenuto. Saul vuole ...