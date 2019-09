Il Segreto al 5 ottobre | Guerrero scoprirà tutte le bugie della moglie

Anticipazioni Il Segreto fino al 6 ottobre : Saul decide di fuggire con Julieta : Nuovo appuntamento con le Anticipazioni riguardanti le puntate della soap opera spagnola Il Segreto che vedremo in onda dal 30 settembre al 6 ottobre 2019 in prima visione assoluta su Canale 5. Tanti i colpi di scena che ci saranno in questi appuntamenti che si preannunciano imperdibili per tutti gli spettatori e fan della serie tv spagnola di grande successo. Occhi puntati soprattutto su Don Anselmo che, dopo aver tentato il suicidio, deciderà ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate dal 30 Settembre al 6 Ottobre 2019 : Elsa Abbandonata All’Altare! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 30 Settembre a domenica 6 Ottobre 2019: Elsa lasciata da Alvaro. Fernando e don Anselmo partono… Anticipazioni Il Segreto: con una lettera d’addio, Alvaro fa sapere ad Elsa di non volerla più sposare! La giovane è distrutta e chiede ad Isaac di raccontargli tutta la verità! Fernando lascia Puente Viejo, mentre Saul ha un piano per aiutare Carmelo e don Berengario. L’addio di don ...

