Il Santo del Giorno 25 Settembre 2019

Il Santo del 24 Settembre 2019 : Beata Vergine Maria della Mercede La Beata Vergine Maria è considerata a tutti gli effetti l’ispiratrice della fondazione, da parte di s. Pietro Nolasco (1180-1245), dell’antico Ordine della Mercede; il titolo con cui viene onorata è strettamente correlato alla storia di quest’Ordine, che da lei prese la denominazione.S. Pietro Nolasco nacque a Mais Saintes Puellas (Tolosa, Francia) verso il 1180 e fin da ...

Il Santo del 23 Settembre 2019 : San Pio da Pietrelcina (Francesco Forgione) Sacerdote cappuccino Pietrelcina, 25/05/1887 – San Giovanni Rotondo, 23/09/1968 Francesco Forgione nasce a Pietrelcina, provincia di Benevento, il 25 maggio 1887. Il 22 gennaio 1903, a sedici anni, entra in convento e da francescano cappuccino prende il nome di fra Pio da Pietrelcina. Diventa sacerdote sette anni dopo, il 10 agosto 1910. Nel 1916 i superiori ...

Il Santo del 21 Settembre 2019 : San Matteo Apostolo ed evangelista Matteo fa l’esattore delle tasse in Cafarnao di Galilea. Gesù lo vede, lo chiama. Lui si alza di colpo, lascia tutto e lo segue. Da quel momento cessano di esistere i tributi, le finanze, i Romani. Tutto cancellato da quella parola di Gesù: “Seguimi”.Gli evangelisti Luca e Marco lo chiamano anche Levi, che potrebbe essere il suo secondo nome. Ma gli danno ...

Il Santo del 20 Settembre 2019 : Santi Martiri Coreani (Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e 101 compagni) L’azione dello Spirito, che soffia dove vuole, con l’apostolato di un generoso manipolo di laici è alla radice della santa Chiesa di Dio in terra coreana. Il primo germe della fede cattolica, portato da un laico coreano nel 1784 al suo ritorno in Patria da Pechino, fu fecondato sulla meta del secolo XIX dal martirio che vide ...

Il Santo del 19 Settembre 2019 : Gennaro era nato a Napoli (?), nella seconda metà del III secolo, e fu eletto vescovo di Benevento, dove svolse il suo apostolato, amato dalla comunità cristiana e rispettato anche dai pagani. Nel contesto delle persecuzioni di Diocleziano si inserisce la storia del suo martirio. Egli conosceva il diacono Sosso (o Sossio) che guidava la comunità cristiana di Miseno e che fu incarcerato dal giudice Dragonio, proconsole ...

Il Santo del 18 Settembre 2019 : San Giuseppe da Copertino, Sacerdote RICORRENZA 18 Settembre Copertino (Lecce), 17 giugno 1603 – Osimo (Ancona), 18 Settembre 1663 Giuseppe Maria Desa nacque il 17 giugno 1603 a Copertino (Lecce) in una stalla del paese. Il padre fabbricava carri. Rifiutato da alcuni Ordini per «la sua poca letteratura» (aveva dovuto abbandonare la scuola per povertà e malattia), venne accettato dai Cappuccini e dimesso per ...

Il Santo del 17 Settembre 2019 : Roberto Bellarmino nacque a Montepulciano nel 1542 da una ricca e numerosa famiglia. Nel 1560 entrò nella Compagnia di Gesù. Studiò a Padova e a Lovanio e al Collegio romano di Roma. In quegli anni tra i suoi alunni c’era anche san Luigi Gonzaga. Venne creato cardinale e arcivescovo di Capua nel 1599. Divenne un affermato teologo postridentino. Scrisse molte opere esegetiche, pastorali e ascetiche; fondamentali per ...

Il Santo del 16 Settembre 2019 : SAN CORNELIO, PAPA (Papa dal 03/251 al 06/253)Cornelio, originario di Roma, fu eletto papa per la sua umiltà e la sua bontà, dopo un periodo di sede vacante a causa della violenta persecuzione di Decio. L’eretico Noviziano lo contrastò scatenando uno scisma ma Cornelio fu riconosciuto da quasi tutti i vescovi, primo fra tutti S. Cipriano. Morì nel 253, imprigionato a Civitavecchia, durante la persecuzione di ...

Lory Del Santo in lacrime ricorda il figlio : “Non c’è mai niente davvero alle spalle - non possiamo dimenticare” : “È stato un anno annebbiato, è passato velocemente ma è stato come il jetlag”. Così Lory Del Santo si racconta in una lunga intervista a “Mattino Cinque”, a un anno dalla morte del figlio Loren, suicida a 19 anni. E mentre parla della sua esperienza non riesce a trattenere la commozione e le lacrime: “Ti devi sempre sentire in colpa, è colpa tua. Dovrei essere sommersa dalle colpe ma invece io ho cercato di fare tutto bene. Comunque ...

A Dritto e rovescio il retroscena dell'uomo misterioso con la voce di Underwood. Ma Santoro aveva anticipato tutti : “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma” diceva Lavoisier, scopritore di un principio della chimica che potrebbe essere prestato tranquillamente anche alla televisione.Succede infatti che a Dritto e rovescio (qui la recensione della prima puntata) rispunti la tecnica del retroscena politico affidato ad una gola profonda misteriosa. Luci soffuse, volto oscurato e voce presa in prestito nientemeno che da Roberto Pedicini, ...

