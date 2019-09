Il ritorno dell’airbag per ciclisti

Fonte : wired

(Di mercoledì 25 settembre 2019) “Il miglior elmetto per inon è un elmetto”. Il motto con cui si presenta Hövding vola alto ma centra il punto, perché la terza generazione del collare sviluppato dall’omonima società svedese dopo quattro anni di ricerche e test sul campo si basa sull’airbag interno che si attiva in caso di incidente. Grazie ai sensori che registrano i movimenti del ciclista 200 volte al secondo, il collare si gonfia in 0,1 secondi formando un cappuccio protettivo che mantiene il collo nella corretta posizione riducendo di molto il rischio di eventuali lesioni alla testa. Partendo dagli studi realizzati dai ricercatori dell’università di Stanford che indicano come l’affidarsi a un airbag sia otto volte più sicuro rispetto ai tradizionali caschetti, l’azienda ha integrato funzioni utili come il Bluetooth per attivare chiamate di soccorso (arricchite dalle indicazioni sul punto ...