Il nuovo trailer di Star Wars Jedi | Fallen Order sarà pubblicato domani

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Ci stiamo avvicinando all'uscita di. A novembre il gioco di avventura e azione in terza personalanciato su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e lo sviluppatore Respawn Entertainment ha annunciato che unverrà presentato, 26 settembre.Respawn ha fatto sapere via Twitter che un live streaming è in programma per il 26 settembre con alcune rivelazioni per la prossima generazione di prodotti. Accanto a The Mandalorian di Disney + e all'attesissimo Rise of Skywalker, ladi Gotham Cameron Monaghan, che interpreta Cal Kestis, protagonista di, rivelerà une prodotti mai visti prima per il gioco di Respawn.Potrete guardare il livestream Triple Force Friday sul canale YouTube di, sul canale Twitch di EAo sul canale Mixer di EA. Ilmostrato alle ore 20 italiane.Leggi ...

