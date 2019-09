Il nuovo sindaco di Riace e i Santi Medici

Inchiesta Bibbiano - negato nuovo arresto al sindaco Carletti : ma resta ai domiciliari : Il tribunale della Libertà di Bologna ha respinto il ricorso della Procura di Reggio Emilia, che aveva chiesto gli arresti domiciliari con l'accusa di abuso di ufficio per Andrea Carletti, sindaco di Bibbiano, poi negati dal gip nell'ambito di un filone dell'Inchiesta sui presunti affidi illeciti "Angeli e demoni".Continua a leggere

nuovo San Siro - il sindaco Sala svela un’importante novità sull’eventuale capienza dell’impianto : Nuovo San Siro, si continua a parlare dell’impianto delle due principali squadre di Milano. Interviene ancora una volta il sindaco Sala che, parlando alla stampa dei progetti del Nuovo stadio al suo arrivo alla presentazione del Milano-Monza Open-air Motor show oggi a Milano, ha svelato un’importante novità sulla capienza. Queste le sue parole. San Siro, i primi dettagli sui due progetti: tra l’emulazione del Duomo e gli anelli ...

nuovo stadio Milan e Inter - parla Giuseppe Sala : il sindaco mette le cose in chiaro : In attesa della ripresa del campionato di Serie A con la terza giornata un tema caldo negli ultimi mesi per Milan ed Inter riguarda soprattutto lo stadio per il futuro, nelle ultime ore sono arrivate importanti indicazioni da parte del sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della consegna di alcune borracce ai bambini di una scuola elementare. “La cosa peggiore e’ che la discussione rimanga solo sull’abbattere o il non ...

“Giorgio La Pira sindaco innovativo” - si presenta il nuovo libro di Corrado Monaca : Poggibonsi (SI) – Sono trascorsi più di quarant’anni dalla scomparsa di Giorgio La Pira, ma il suo pensiero e il

Sbarchi - il sindaco di Lampedusa : «Chiediamo aiuto al nuovo governo» : Lampedusa, i sopravvissuti del 3 ottobreLampedusa, i sopravvissuti del 3 ottobreLampedusa, i sopravvissuti del 3 ottobreLampedusa, i sopravvissuti del 3 ottobreLampedusa, i sopravvissuti del 3 ottobreLampedusa, i sopravvissuti del 3 ottobreYosef, 25 anni, eritreoSabah, sirianaSalomon, 28, eritreoAhmed, sirianoFanus, 25 anni, eritreaAmamel, 34, eritreoArrivano a tutte le ore. All’alba quando il cielo sull’isola di Lampedusa è ...

Giustizia : sindaco Siracusa - ‘nuovo Procuratore porterà rigore e serenità’ : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – “A nome della città, il benvenuto alla dottoressa Gambino che oggi si è insediata al vertice della Procura presso il Tribunale di Siracusa. Nelle sue parole ho colto entusiasmo per il nuovo incarico ma anche consapevolezza per l’impegnativo lavoro cui è stata chiamata. Dovrà infatti continuare il percorso di ricucitura, avviato in questi mesi dal Procuratore aggiunto, Fabio Scavone, con una città ...

Giustizia : sindaco Siracusa - 'nuovo Procuratore porterà rigore e serenità' : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "A nome della città, il benvenuto alla dottoressa Gambino che oggi si è insediata al vertice della Procura presso il Tribunale di Siracusa. Nelle sue parole ho colto entusiasmo per il nuovo incarico ma anche consapevolezza per l'impegnativo lavoro cui è stata chiamata.

Giustizia : sindaco Siracusa - ‘nuovo Procuratore porterà rigore e serenità’ : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – “A nome della città, il benvenuto alla dottoressa Gambino che oggi si è insediata al vertice della Procura presso il Tribunale di Siracusa. Nelle sue parole ho colto entusiasmo per il nuovo incarico ma anche consapevolezza per l’impegnativo lavoro cui è stata chiamata. Dovrà infatti continuare il percorso di ricucitura, avviato in questi mesi dal Procuratore aggiunto, Fabio Scavone, con una ...

Giustizia : sindaco Siracusa - ‘nuovo Procuratore porterà rigore e serenità’ : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – “A nome della città, il benvenuto alla dottoressa Gambino che oggi si è insediata al vertice della Procura presso il Tribunale di Siracusa. Nelle sue parole ho colto entusiasmo per il nuovo incarico ma anche consapevolezza per l’impegnativo lavoro cui è stata chiamata. Dovrà infatti continuare il percorso di ricucitura, avviato in questi mesi dal Procuratore aggiunto, Fabio Scavone, con una ...