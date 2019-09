Il nuovo rapporto sul clima dell’ONU sui gravi danni agli oceani e ai ghiacci

Ue : Provenzano - ‘in nuovo rapporto Italia e Sicilia tornino protagoniste’ : Palermo, 13 set. (Adnkronos) – “Tra le priorità del nuovo Governo c’è anche un nuovo rapporto con l’Europa che deve essere un rapporto di confronto leale, ma di protagonismo dell’ Italia e del Sud. In questo quadro la Sicilia è strategica, la Regione deve superare e spezzare il suo isolamento. Al Mediterraneo dobbiamo guardare come un orizzonte strategico”. Lo ha detto durante la sua ultima tappa a ...

Cosa dice della scuola italiana il nuovo rapporto Ocse sull’istruzione : Il nuovo ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti avrà parecchio lavoro da fare: Education at Glance 2019, il nuovo rapporto sull’istruzione stilato dall’Ocse, l’organizzazione che raduna i 35 paesi sviluppati e con economie di mercato del mondo, scatta un’istantanea per molti versi desolante della scuola in Italia. Il nostro paese ha fatto alcuni progressi, in realtà, ma i docenti sono mal pagati; ci sono ...