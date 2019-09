Il numero di morti per il terremoto nel Kashmir pakistano è salito a 24

Infortuni : sale a quattro il numero degli operai morti in un'azienda agricola di Pavia : Milano, 12 set. (AdnKronos) - sale a quattro il bilancio dei morti del'incidente avvenuto oggi attorno alle 12.30 in un'azienda agricola di Arena Po, in provincia di Pavia. In un primo momento si era sperato di salvare due operai dati per dispersi. Le vittime, secondo quanto emerge da una prima e an

Infortuni : sale a quattro il numero degli operai morti in un’azienda agricola di Pavia : Milano, 12 set. (AdnKronos) – sale a quattro il bilancio dei morti del’incidente avvenuto oggi attorno alle 12.30 in un’azienda agricola di Arena Po, in provincia di Pavia. In un primo momento si era sperato di salvare due operai dati per dispersi. Le vittime, secondo quanto emerge da una prima e ancora incompleta ricostruzione, sarebbero annegate in una vasca piena di compostaggio di fertilizzanti. I vigili del fuoco ...

Uragano Dorian - Bahamas devastate : 30 morti e migliaia di dispersi. Ministro Sanità : “Il numero delle vittime sarà sconcertante” : Oltre 440mila persone hanno dovuto lasciare la loro casa e 30 sono morte. Ma il numero delle vittime provocate dal passaggio dell’Uragano Dorian che ha devastato le Bahamas è destinato a salire secondo il Ministro della Sanità del Paese, Duane Sands. “sarà sconcertante”, ha detto, visto che al momento risulta che ci siano migliaia di dispersi.Intanto la tempesta di categoria 2 con venti fino a 170 chilometri all’ora, è arrivata ...

Usa - sale a 2 il numero dei morti per malattie respiratorie dovute alle sigarette elettroniche : Le autorità statunitensi hanno reso noto che ci sarebbe una nuova, presunta vittima delle sigarette elettroniche. L'annuncio è stato dato dall’Oregon Health Authority: il paziente in questione, morto a luglio, aveva di recente svapato prodotti contenenti cannabis. Tuttavia, non è ancora chiaro se vi siano connessioni tra i due casi e se le patologie polmonari che entrambi hanno presentato siano dovute allo svapo. Tuttavia, salgono a 215 i casi ...

Uragano Dorian - sette morti alle Bahamas ma “numero destinato a salire”. Declassato a categoria 2 - ora si muove verso la Florida : L’Uragano Dorian perde forza ma diventa potenzialmente più pericoloso e continua a lasciare dietro di sé una scia di morti. Sale infatti a sette il numero delle vittime alle Bahamas, dove l’evento atmosferico per ora ha fatto la maggior parte dei danni. Due persone che erano rimaste ferite ed erano state trasportate sull’isola di New Providence, sono decedute. Il ciclone ha stazionato per due giorni sopra l’arcipelago, ...

Attentato Kabul - numero morti sale a 16 : 7.30 Si aggrava il bilancio dell'Attentato al compound del Green Village, zona internazionale di Kabul dove abitano molti stranieri e sede di diversi uffici delle Nazioni Unite. Il portavoce del ministero dell'Interno afghano ha comunicato che le vittime sono almeno 16 e 119la persone rimaste ferite. La tv locale Tolonews ha fatto sapere che l'attacco è stato rivendicato dai talebani, i quali volevano colpire le forze straniere.

Piogge monsoniche in India : oltre 140 morti - numerose vittime in Kerala : Le Piogge monsoniche in India occidentale hanno provocato oltre 140 morti: lo hanno reso noto le autorità locali. Centinaia di migliaia di persone sono state costrette a lasciare le loro case. Circa metà delle vittime si sono registrate nello stato sudoccidentale del Kerala. L’India viene duramente colpita dalle Piogge monsoniche tra giugno e settembre: sono precipitazioni fondamentali per l’agricoltura ma provocano anche, purtroppo, ...

Il numero dei morti per l’esplosione in una base militare della regione di Arcangelo - nel nord della Russia - è salito a 5 : Venerdì Rosatom, l’agenzia russa che si occupa di energia nucleare, ha detto che il numero di morti per l’esplosione avvenuta giovedì scorso in una base militare della regione di Arcangelo, nel nord della Russia, è salito a cinque. L’esplosione, che

Il numero dei morti nella strage di El Paso è salito a 22 : Nel tardo pomeriggio del 5 agosto la polizia di El Paso, in Texas, ha comunicato che il numero dei morti nella strage avvenuta sabato in città è salito a 22, dopo che una delle persone ferite durante la sparatoria di massa è

Il numero dei morti nella strage di El Paso è salito a 21 : Il numero dei morti nella strage avvenuta sabato a El Paso, in Texas (Stati Uniti), è salito a 21. La polizia di El Paso ha infatti comunicato che una delle persone ferite durante la sparatoria di massa, compiuta da un