Fonte : ilpost

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Ildell’Interno hache ildi, della Lega, non poteva candidarsi né essere eletto perché, in quanto vigile urbano, era già un dipendente del Comune. Il parere delsul caso è stato trasmesso alla

tizy2653 : RT @ilpost: Il ministero dell’Interno ha stabilito che il sindaco di Riace, Antonio Trifoli, non poteva candidarsi - yuna_hikari : RT @ilpost: Il ministero dell’Interno ha stabilito che il sindaco di Riace, Antonio Trifoli, non poteva candidarsi - ilpost : Il ministero dell’Interno ha stabilito che il sindaco di Riace, Antonio Trifoli, non poteva candidarsi -