Il figlio di Umberto Bossi è stato denunciato per aver cenato senza pagare

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Riccardo, ilmaggiore dell'ex leader della Lega Nord, èda un famoso ristoratore di Firenze, per insolvenza. La notizia è stata diffusa dal quotidiano La Nazione e, a quanto pare, il 40enne si sarebbe dileguato al momento diil conto. Ancora guai per ildel fondatore della Lega: cenaÈ successo al ristorante storico Antico Beccaria, in piazza Beccaria a Firenze, sabato scorso. Ildi, secondo quanto èricostruito, hain compagnia di una ragazza e, quando è arrivato il momento del conto, ha affermato di dover andare a prelevare il contante da un bancomat, poiché aveva la carta difettosa, per poi sparire. Nel pomeriggio di sabato, Riccardoaveva telefonato al ristoratore, Gaetano Lodà, per effettuare una prenotazione del tavolo e in quell'occasione il suo recapito è finito sull'agenda del ...

vvoxonline : Mangia e non paga il conto: denunciato figlio di #Bossi >>> - DorianaCantoni : Leggo che Morgan ancora si lamenta della casa che gli hanno pignorato e aspetta aiuti che (purtroppo per lui) non a… - zazoomblog : Mangia al ristorante e fugge senza pagare: fermato il figlio di Umberto Bossi - #Mangia #ristorante #fugge #senza -