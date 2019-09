Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Una denuncia per insolvenza fraudolenta a carico di Riccardomaggiore dell’ex leader della Lega Nord Umberto. A sporgerla è stato unfiorentino. Ne dà notizia oggi il quotidiano La Nazione. Secondo quanto riferisce il quotidiano, Riccardosabato scorso, in compagnia di una ragazza, ha cenato in unin piazza Beccaria e, al momento dire il, una sessantina di euro, si sarebbe dileguato sostenendo che doveva andare a un bancomat a prelevare il contante.Ilaveva salvato in rubrica il numero del telefonino con il quale gli era arrivata, nel pomeriggio, la prenotazione del tavolo, senza neanche sapere che fosse ildel fondatore della Lega. Così ha avvertito la polizia che ha rintracciato ilmaggiore del ‘senatur’ in un residence non distante. Riccardoè ...

HuffPostItalia : Il figlio di Bossi non paga il conto al ristorante. Denunciato dal ristoratore - Mauro_G64 : RT @HuffPostItalia: Il figlio di Bossi non paga il conto al ristorante. Denunciato dal ristoratore - SSaponelli : Firenze, il figlio di Bossi non paga il conto al ristorante: denunciato -