‘Il colibrì’ è il nuovo emozionante romanzo di Sandro Veronesi | in uscita il 24 ottobre

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Iltratta di un grande tema attraverso una metafora che propone come segno distintivo, un piccolo volatile. Grande e piccolo trovano, comunque, un perfetto equilibrio fra le pagine di “Il colibrì” (edito da La nave di Teseo), ultimodi; data di, 242019. Questo scrittore che nel cognome rimanda verso i territori della cinematografia – e non per caso, visto che è il fratello maggiore del regista Giovanni-, inizia la sua carriera nel mondo della narrativa con un titolo che indica almeno due caratteri che distinguono quel suo momento storico: il fatto che stesse iniziando una nuova avventura culturale, e il tentativo che essa fosse fatta all’insegna della letizia. Insomma, era il lontano 1988 e queldi inizio carriera letteraria si chiamava ottimisticamente, “Per dove parte questo treno allegro”....

Mario52338411 : Il telefono che squilla ogni due secondi, tu che rispondi, 'sono arrivati i libri?', nel frattempo viene gente ad a… - micheledam : Transumando 2019, sulle tracce dei pastori molisani - e_girasoli : @illibraio Mentre scrivevamo il copione dello spettacolo Girasoli e colibrì, abbiamo cominciato a frequentare la bi… -