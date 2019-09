Il cardinal Sarah tuona ancora | Vediamo sgretolarsi l' Occidente

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Giuseppe Aloisi IlRobert, parlandodella sua ultima fatica libraria, ha avvertito sulla crisi della civiltà occidentale. E anche la Chiesa cattolica vive una fase di "lacerazione" e "confusione" "Il titolo è scuro, ma è realistico. Veramentel'intera civiltà occidentale". IlRobertè uno di quegli ecclesiastici che riscontra una crisi di sistema. Dal suo punto di vista, però, la discesa ha avuto origine per via della sparizione della centralità di Dio. Buona parte degli esseri umani, specie nella nostra macro porzione geografica, ha accettato il fatto che Dio divenisse una "realtà secondaria". E quello che abbiamo sotto gli occhi è il risultato. Il porporato guineiano ha avvalorato la sua concezione del mondo in questa intervista rilasciata al National Catholic Register. Ad essere "scura" è la titolazione della sua ...

amaneceundia : RT @angeloazzurr27: A lui purtroppo non lo faranno mai Papa! Cardinal Robert Sarah!! Fate girare - maryfagi : @LemmeVincenzo Noi non vogliamo che vengano redistribuiti, (trasformandoli in un’arma), vogliamo non partano, e non… - levani33526747 : RT @angeloazzurr27: A lui purtroppo non lo faranno mai Papa! Cardinal Robert Sarah!! Fate girare -