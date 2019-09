Il Cagliari batte il Napoli dopo 12 anni

Cagliari - Giulini sul razzismo : “così si combatte” : Nelle ultime settimane si sono verificati brutti episodi di razzismo nel mondo del calcio italiano, l’ultimo in occasione della gara tra Atalanta e Fiorentina e nei confronti di Dalbert. “Quello che e’ successo anche domenica in Italia e’ inaccettabile. Dobbiamo dire no al razzismo nel calcio e nella societa’. Dobbiamo toglierlo di mezzo in Italia e nel resto del mondo”. Sono le dichiarazioni in ...

Risultati Serie A live - 4^ giornata : il Cagliari batte il Genoa - la classifica aggiornata : Risultati Serie A live – Si torna subito in campo per il campionato di Serie A, si gioca la quarta giornata del massimo torneo italiano. Si inizia con la partita tra Cagliari e Genoa, partita importante per la classifica di entrambe, la squadra di Andreazzoli chiamata a riscattare la sconfitta in casa contro l’Atalanta. Menù ricco anche nella giornata di sabato, si apre con la sfida tra Udinese e Brescia, alle 18 match davanti ...

Allo stadio di Cagliari una poesia di Grazia Deledda per combattere il razzismo : Dopo i fatti (non sanzionati) della gara con l’Inter le curve dovranno dare una prova di maturità Dopo quanto accaduto contro l’Inter, con i cori da scimmia in direzione di Lukaku, la tifoseria Cagliaritana, stasera, è chiamata alla prova del nove. Non saranno tollerati altri comportamenti discriminatori nella gara contro il Genoa. Il Giudice Sportivo non ha sanzionato quanto successo, ma il club sa di dover stare attento. Così, racconta ...