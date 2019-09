Idee e consigli per un perfetto make up anni ’70

Fonte : dilei

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il trucco’70 sta tornando di moda e riflette non solo una preferenza estetica, ma anche tutta la libertà e l’emancipazione di un momento storico fatto di vita e libertà. In questa guida ti insegneremo a improntare ogni tuo look cosmetico all’approccio di un’epoca dove il trucco era una componente naturale e, al tempo stesso, uno statement di grande impatto sociale. Focus sugli occhi Il-up’70 punta tutto sullo sguardo e sul far emergere la profondità dell’occhio, lasciando che il resto del look passi in secondo piano. Per le altre parti del viso, infatti, il trucco è minimal: un tocco di blush e un rossetto dalle tonalità nude per essere già pronte ad uscire. Quando ti appresti a scegliere una palette di colori per il tuo nuovo look’70 da abbinare a una serie di vestiti che già cominciano a fare la loro apparizione nelle boutique più alla moda, è tempo di darsi ...

