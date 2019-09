Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 25 settembre 2019) È diventato virale ieri sera il video di Marionegli spogliatoicontro la Juve con un oggetto tra le labbra. Si sono rincorse sul web voci sul fatto che il calciatore, simbolo di indisciplina per molti, stessendo. pronte le smentite degli amici, come riporta oggi il CorriereSera. è girato in serata un video di lui mentre starebbendo negli spogliatoipartita: ma gli amici hanno smentito sostenendo che si trattava di un bacio a un crocefisso legato al padre morto Anche la Gazzetta dello sport ha ripreso la notizia interrogandosi invece se si tratti di una cannuccia Dubbio d’obbligo: l’immagine rubata dalla tv (e ripresa da un utente attento…) non è chiara. Ma suiquei pochi framedel match hanno fatto discutere. A commentare anche Enock, fratello di Mario: «Togli quel video», ha scritto. L'articolo I...

napolista : I social impietosi su #Balotelli: fuma nello spogliatoio prima della gara? Dagli amici arriva la smentita “Si trat… -