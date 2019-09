I senatori della Lega occupano i banchi del governo per paralizzare i lavori | seduta

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 25 settembre 2019) I lgehisti Calderoli e Romeo hanno chiesto l'immediata calendarizzazione di una mozione sul clima presentata nel giugno scorso. Davanti al rifiutovicepresidente di turno ihanno occupato idelper bloccare idell'Aula. Laè stata sospesa. Calderoli: "Siamo già partiti anche con l'addestramento dei colleghi del gruppo per un'opposizione dura e senza sconti".

fisco24_info : 'Non c'è nessuna fronda contro di me', assicura Di Maio: 'Ho sentito il senatore che ha raccolto le firme, Dessì, e… - HenryDvThoreau : RT @ilnord_it: SENATORI DELLA LEGA OCCUPANO PER PROTESTA I BANCHI DEL GOVERNO, SEDUTA SOSPESA - Il Nazionalista - Quotidiano di libera info… - ParisiSonia : RT @BerniniAM: La condizione del Pd per approvare il taglio dei #parlamentari (contro cui hanno votato 3 volte) era il contestuale incardin… -