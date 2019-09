I Queen + Adam Lambert saranno in concerto a Bologna a maggio 2020

Queen e Adam Lambert : in concerto il 24 maggio in Italia : Grande appuntamento da mettere in agenda per tutti i fan dei Queen: la band inglese tornerà in tour, insieme al cantante Adam Lambert, per il nuovo Rhapsody Tour, e la data di esordio sarà in Italia, il prossimo 24 maggio presso l'Unipol Arena di Bologna. Questa è la prima tournée europea della band dall'uscita del celebre film Bohemian Rhapsody, campione d'incassi in tutto il mondo, che ha dato alla band ancora più seguito e ...