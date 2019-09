Hunter Schafer | chi è Jules di «Euphoria»

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Accanto a Zendaya, tra le star dic’è senza dubbio lei,. La modella, già famosa It Girl e testimonial di prestigiosi brand i moda, interpreta uno dei personaggi principali della serie HBO, in onda su Sky Atlantic dal 26 al 29 settembre. Nella fiction, la ventenneinterpretaVaughn, diciassettenne che si è appena trasferita in città e nella stessa scuola di Rue Bennet (Zendaya), di cui presto diventa la migliore amica. Lunghi capelli biondi, un viso angelico e un look colorato e molto femminile,è una ragazza transgender, esattamente come l’attrice che la interpreta.Following a group of high school students as they navigate love and friendships in a world of drugs, sex, trauma and social media.HBOAl suo debutto come attrice,è già un nome molto noto, soprattutto ...

