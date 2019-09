Hockey pista | Supercoppa Italiana 2019 | Forte dei Marmi cala il tris! Breganze battuto

Fonte : oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Dopo il 3-3 dell’andata in trasferta, ildeitravolge in casa ilper 5-1 nella finale di ritorno delladie si aggiudica il trofeo per la terza volta nella sua storia. Grande partita degli uomini di Bresciani che dopo un avvio bloccato si sciolgono e fanno un sol boccone dei rivali veneti. Ad aprire le marcature ci pensa Rubio a cui fa eco immediatamente la rete di Maremmani, mentre è la segnatura di Ambrosio a definire le cose all’intervallo, con il 3-0 per i toscani che lascia intuire come finiranno le cose. Nella ripresa Costenaro prova a svegliare i rossoneri che temporaneamente accorciano sul 3-1, ma iltorna rapace sui suoi avversari completando l’opera con la doppietta di capitan Motaran per il 5-1 conclusivo. L’antipasto della stagione ha quindi premiato i Campioni d’Italia in carica che ...

