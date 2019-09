Harry e Meghan | il primo bacio pubblico in Africa

Meghan e Harry - le prime foto del piccolo Archie : in Sudafrica col premio Nobel Tutu : Ritratti in primo piano e scena conquistata per il piccolo Archie nel viaggio di Harry e Meghan in Sudafrica, il primo in rappresentanza di casa Windsor come famiglia per il duca e la duchessa di...

Archie in Sudafrica : primo appuntamento ufficiale per il figlio di Meghan e Harry - : Francesca Galici Dopo tanti mesi, Meghan e Harry hanno finalmente mostrato il piccolo Archie. L'occasione è stata la visita in Sudafrica all'arcivescovo Desmond Tutu, Premio Nobel per la pace Archie, il figlio di Meghan Markle e del principe Harry, ha presenziato al suo primo evento pubblico durante il viaggio in Sudafrica. Fino a oggi il bambino è sempre stato accuratamente protetto dai genitori, che hanno evitato di mostrarlo per ...

Meghan in Sudafrica con Harry e Archie - il dettaglio che non sfugge ai fan : «Imita ancora Lady D» : Da quando ha sposato il principe Harry, l'ex attrice Meghan Markle non esita a emulare la suocera che non ha mai conosciuto. Lady Diana, morta in un incidente stradale a...

Meghan e Harry portano il piccolo Archie all'incontro con l'arcivescovo Desmond Tutu : “Archie meets Arch”. Con questo titolo in una storia su Instagram, la casa reale mostra i duchi del Sussex Harry e Meghan con il piccolo Archie mentre incontrano l’arcivescovo Desmond Tutu, premio Nobel per la Pace. L’incontro è avvenuto alla fondazione Tutu a Cape Town, in Sudafrica, dove la famiglia è in visita. VIDEO - Archie fa i versi, Harry ride Nel breve filmato si vede Meghan che ...

Ecco (finalmente) Archie : la prima uscita in Sudafrica con Meghan e Harry : Archie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in Sudafrica«Non vedo l’ora di fare vedere l’Africa a mio figlio». Harry del Galles, 34 anni, l’aveva detto alla vigilia della partenza per ...

Harry e Meghan in Sudafrica ballano tra i surfisti di una ong : Canti e balli in compagnia di giovani surfisti per Harry e Meghan a Città del Capo, in Sudafrica, durante il loro tour nel Paese, il primo da quando sono diventati genitori lo scorso maggio. Il Duca e la Duchessa di Sussex si sono uniti a un gruppo di attivisti di Waves for Change, associazione che pratica il surf a scopo terapeutico per fornire servizi di salute mentale ai ragazzi vulnerabili che vivono in comunità con risorse limitate. La ...

Il principe Harry e Meghan Markle tra danze e regali per Archie durante il viaggio in Sudafrica : Addio all'etichetta e via con il ballo The post Il principe Harry e Meghan Markle tra danze e regali per Archie durante il viaggio in Sudafrica appeared first on News Mtv Italia.

L'Africa "impazzisce" per Harry e Meghan - : Roberta Damiata Al loro secondo giorno di visita, i duchi del Sussex Harry e Meghan stanno facendo impazzire tutti tanto da essere stati soprannominati "amazing" Grandi elogi sono stati regalati oggi a Harry e Meghan nel loro secondo giorno di visita in Africa. Ma i più importanti sono di sicuro quelli che si sono scambiati l’un l’altro definendosi il miglior papà e la migliore mamma. La coppia reale è andata sulla spiaggia di ...

Meghan Markle in Sudafrica - bacio appassionato a Harry e velo in testa : Meghan Markle ha indossato per la prima volta il velo per visitare la più antica moschea del Sudafrica, a Città del Capo. Insieme a suo marito Harry, la Duchessa ha incontrato l’imam Sheikh Ismail Londt e il leader della comunità musulmana, Mohamed Groenwald, prima di fare un giro nel quartiere. Per l’occasione, Meg ha indossato un lungo abito verde oliva che le copriva anche i piedi ed esaltava le curve arrotondate della maternità, ...

Harry e Meghan hanno iniziato il tour in Africa - : Francesca Rossi Harry e Meghan sono in Africa, il viaggio ufficiale che li porterà sulle orme di Lady Diana e attraverso il quale continueranno a costruire la loro immagine pubblica: Meghan Markle ha già fatto il suo primo discorso pubblico nel continente e, travolta dall’entusiasmo, ha perfino improvvisato un ballo in strada Harry e Meghan sono arrivati a Cape Town con un volo della British Airways in ritardo di 40 minuti. Con loro ...

Meghan Markle : il gesto della moglie di Harry che ricorda Lady Diana : Meghan Markle: il gesto della moglie del Principe Harry che ricorda la compianta Lady Diana Da quando ha sposato il Principe Harry, Meghan Markle sembra emulare spesso Lady Diana. Di frequente, infatti, la Duchessa di Sussex è solita indossare gioielli che appartenevano alla compianta Principessa o a commettere azioni e gesti che ricordano lei. L’ultimo? […] L'articolo Meghan Markle: il gesto della moglie di Harry che ricorda Lady ...

Meghan Markle ed Harry in Sudafrica "nascondono" Archie : Da qualche giorno Meghan Markle e il principe Harry si trovano in Sudafrica a Città del Capo per motivi umanitari (solo la settimana scorsa erano a Roma per il matrimonio della stilista Misha Nonoo).Il duca e la duchessa di Sussex si sono fatti fotografare per la vie della città, ma a molti non è sfuggito il fatto che i due siano stati visti in giro senza il piccolo Archie, che effettivamente è partito con il figlio minore di Lady Diana e ...

Harry e Meghan a Roma : alla scoperta dell’hotel di lusso che ha ospitato la coppia reale : Non potevano che scegliere un hotel di lusso – e ovviamente super costoso – Meghan Markle e il principe Harry per la loro trasferta a Roma. La coppia reale è arrivata nella capitale del nostro Paese per partecipare al matrimonio di Misha Nonoo, la famosa amica in comune che li avrebbe fatti incontrare. Per la loro permanenza nella città eterna, i Duchi di Sussex avrebbero dormito all’Hotel Vilòn, un’oasi di pace e lusso in pieno centro storico. ...